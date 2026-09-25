Argentina: monja condenada a 20 años de prisión por abuso sexual de niños sordos

Kosaka fue hallada culpable por siete hechos delictivos, cuatro como autora y tres como partícipe, en perjuicio de cinco víctimas, según el fallo que se difundió el viernes.

El Tribunal Penal Colegiado de Mendoza —capital provincial situada a unos 1.000 kilómetros al oeste de Buenos Aires— ordenó que la religiosa continúe en libertad hasta que la condena quede firme. No obstante, le prohibió la salida del país y de la provincia.

La monja también fue inhabilitada para ejecer el cuidado de menores por el plazo de 10 años.

Kosaka había sido absuelta en primer un juicio por el escándalo de abusos cometidos en el instituto Próvolo —hoy clausurado-- que estalló en 2016 a partir de la denuncia de violaciones y otros abusos a niños —ahora mayores de edad— que salpicaron principalmente al octogenario cura italiano Nicola Corradi y al argentino Horacio Corbacho. En 2019 ambos fueron condenados a 42 y 45 años de prisión respectivamente, las penas más altas recibidas por sacerdotes católicos en Argentina.

El fallo de 2023 a favor de la religiosa fue revertido por la Corte Suprema provincial en agosto pasado. El máximo tribunal ordenó un nuevo juicio que derivó en los 20 años de condena.

“Las víctimas están conformes con la decisión, se ha logrado revertir una lamentable sentencia absolutoria", dijo a periodistas Oscar Barrera, abogado de los denunciantes.

Un caso bisagra

Los abusos en el Próvolo ocurrían generalmente los fines de semana y las víctimas eran los alumnos pupilos, quienes a su vez sostuvieron que eran amenazados para no denunciar lo ocurrido.

Las denuncias contra los integrantes del instituto generaron un escándalo mayúsculo que se intensificó luego de saberse que el cura italiano Corradi ya había sido señalado por delitos similares perpetrados en el Instituto Antonio Próvolo de Verona, Italia, sin que fuera juzgado y que el papa Francisco —fallecido en 2025— había sido notificado por exalumnos sordos de ese lugar que el religioso dirigía un centro similar en Argentina.

Corradi murió en 2021 mientras cumplía prisión domiciliaria. Si bien el Vaticano había iniciado un proceso canónico, nunca fue despojado de su estado sacerdotal.

La condena contra Kosaka se dio a conocer a menos de dos meses de la llegada del papa León XIV a la Argentina. La mayor organización argentina de víctimas de abuso clerical se pronunció a fines de agosto en contra de la visita papal que tendrá lugar en noviembre por encubrir a los pepetradores.

FUENTE: AP