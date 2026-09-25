americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Argentina: monja condenada a 20 años de prisión por abuso sexual de niños sordos

BUENOS AIRES (AP) — Un tribunal argentino condenó a la monja japonesa Kumiko Kosaka a 20 años de prisión por abusos sexuales cometidos contra niños sordomudos del instituto católico Antonio Próvolo de la provincia de Mendoza entre 2005 y 2016, un caso bisagra que derivó en una sentencia histórica contra dos sacerdotes y expuso el encubrimiento de la Iglesia católica.

Kosaka fue hallada culpable por siete hechos delictivos, cuatro como autora y tres como partícipe, en perjuicio de cinco víctimas, según el fallo que se difundió el viernes.

El Tribunal Penal Colegiado de Mendoza —capital provincial situada a unos 1.000 kilómetros al oeste de Buenos Aires— ordenó que la religiosa continúe en libertad hasta que la condena quede firme. No obstante, le prohibió la salida del país y de la provincia.

La monja también fue inhabilitada para ejecer el cuidado de menores por el plazo de 10 años.

Kosaka había sido absuelta en primer un juicio por el escándalo de abusos cometidos en el instituto Próvolo —hoy clausurado-- que estalló en 2016 a partir de la denuncia de violaciones y otros abusos a niños —ahora mayores de edad— que salpicaron principalmente al octogenario cura italiano Nicola Corradi y al argentino Horacio Corbacho. En 2019 ambos fueron condenados a 42 y 45 años de prisión respectivamente, las penas más altas recibidas por sacerdotes católicos en Argentina.

El fallo de 2023 a favor de la religiosa fue revertido por la Corte Suprema provincial en agosto pasado. El máximo tribunal ordenó un nuevo juicio que derivó en los 20 años de condena.

“Las víctimas están conformes con la decisión, se ha logrado revertir una lamentable sentencia absolutoria", dijo a periodistas Oscar Barrera, abogado de los denunciantes.

Un caso bisagra

Los abusos en el Próvolo ocurrían generalmente los fines de semana y las víctimas eran los alumnos pupilos, quienes a su vez sostuvieron que eran amenazados para no denunciar lo ocurrido.

Las denuncias contra los integrantes del instituto generaron un escándalo mayúsculo que se intensificó luego de saberse que el cura italiano Corradi ya había sido señalado por delitos similares perpetrados en el Instituto Antonio Próvolo de Verona, Italia, sin que fuera juzgado y que el papa Francisco —fallecido en 2025— había sido notificado por exalumnos sordos de ese lugar que el religioso dirigía un centro similar en Argentina.

Corradi murió en 2021 mientras cumplía prisión domiciliaria. Si bien el Vaticano había iniciado un proceso canónico, nunca fue despojado de su estado sacerdotal.

La condena contra Kosaka se dio a conocer a menos de dos meses de la llegada del papa León XIV a la Argentina. La mayor organización argentina de víctimas de abuso clerical se pronunció a fines de agosto en contra de la visita papal que tendrá lugar en noviembre por encubrir a los pepetradores.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, centro, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, derecha, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ceremonia de firma de un acuerdo de seguridad entre los tres países, en la sede de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP)

Trump firma acuerdo entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico

Destacados del día

Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela ante la ONU, pero evita anunciar una fecha

Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela ante la ONU, pero evita anunciar una fecha

Homeless dispara cuatro veces en el Aeropuerto de Miami y provoca un amplio operativo policial

Homeless dispara cuatro veces en el Aeropuerto de Miami y provoca un amplio operativo policial

En esta imagen, proporcionada por los Servicios de Emergencia de Ucrania, un cuerpo yace tendido en una calle tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el 24 de septiembre de 2026. (Servicios de Emergencia de Ucrania vía AP)

Ataques rusos matan a ocho en Ucrania mientras la ONU debate cómo terminar la guerra

CUBA CAMBIA SUS TARIFAS CONSULARES DESDE EL 1 DE OCTUBRE: estos son los nuevos precios de los trámites

CUBA CAMBIA SUS TARIFAS CONSULARES DESDE EL 1 DE OCTUBRE: estos son los nuevos precios de los trámites

ALERTA EN EL AEROPUERTO DE MIAMI: una persona bajo custodia tras reportes de posibles disparos

ALERTA EN EL AEROPUERTO DE MIAMI: una persona bajo custodia tras reportes de posibles disparos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter