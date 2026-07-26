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Argentina: Deportivo Riestra golea en su pequeño estadio a Boca Juniors

Con eficacia y un tercer gol notable, Deportivo Riestra goleó el domingo en su estadio por 3-0 al Boca Juniors por la primera fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Braian Sánchez marcó el primero a los 6 minutos. El uruguayo Antony Alonso, el segundo al 22 y Alexander Díaz cerró la goleada al 37.

Este fue el primer encuentro oficial de los boquenses en el pequeño estadio Guillermo Laza, con capacidad para menos de 9.000 personas. También fue el primer cotejo de Rodolfo Arruabarrena al frente del equipo xeneize en el torneo local en su segundo ciclo (dirigió en Boca previamente entre 2014 y 2016).

El local jugó un primer tiempo sobresaliente con tres goles ante un equipo visitante que mostró errores defensivos. Braian Sánchez abrió la cuenta con un segundo cabezazo tras testazo de Alonso.

El propio Alonso peinó otro cabezazo de Carlos Quintana en el área chica para el 2-0.

Díaz anotó una diana para el recuerdo cuando tomó un balón a metros del área propia, maniobró por todo el campo y definió de emboquillada con precisión para superar al portero colombiano Álvaro Montero.

Su compatriota Sebastián Villa ingresó con el conjunto xeneize en el entretiempo. Villa volvió a Boca (después de tres años) procedente de Independiente Rivadavia. También entraron en el segundo tiempo Ángel Romero, Tomás Aranda y Miguel Merentiel, habituales titulares.

Los locales se limitaron a defender el resto del encuentro la ventaja en el marcador con un esquema de cinco defensores y cuatro mediocampistas. A los boquenses les costó poner a sus hombres en posición de gol ante la firmeza de la zaga de Riestra.

En tanto, Independiente derrotó 2-0 a Estudiantes de La Plata. Gabriel Ávalos, mundialista con Paraguay, consiguió el primer gol rojo con un toque tras un centro al 75. El guardameta de Independiente, Rodrigo Rey, le contuvo un penal a Guido Carrillo a los 80. En el minuto siguiente, Santiago Montiel marcó el segundo tanto visitante al aprovechar un mal pase de la última línea local.

Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia empataron 0-0.

El sábado, Barracas Central superó por 1-0 a domicilio a River Plate en el cotejo del debut de Nicolás Otamendi y Ángel Correa con la camiseta riverplatense.

Otros resultados: Belgrano 2, Rosario Central 1; Sarmiento 2, Argentinos Juniors 3; Defensa y Justicia 1, Aldosivi 1 (jueves); Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 1, Central Córdoba 0; Racing de Avellaneda 2, Gimnasia y Esgrima (La Plata) 1; Vélez Sarsfield 1, Instituto 0; Platense 2, Unión 2; Huracán 1, Banfield 0 (viernes); Estudiantes (Río Cuarto) 1, Tigre 0; Newell’s Old Boys 1, Talleres 0; Lanús 1, San Lorenzo 0 (sábado).

Posiciones: zona A: Riestra, Independiente, Gimnasia (M), Vélez, Lanús, Newell’s 3 puntos; Unión, Platense, Defensa 1; Boca, Central Córdoba, Instituto, Talleres, San Lorenzo, Estudiantes 0.

Zona B: Argentinos Juniors, Belgrano, Racing, Barracas, Huracán, Estudiantes (RC) 3 puntos; Aldosivi, Atl. Tucumán, Ind. Rivadavia 1; Sarmiento, Central, Gimnasia, River, Tigre, Banfield 0.

FUENTE: AP

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