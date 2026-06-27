Argentina contra Texas: el mano a mano por la mejor carne en el Mundial

El hincha Lucas Martínez adoba las carnes con sal al preparar un asado previo al partido entre Argentina y Austria en el Mundial, el domingo 21 de junio de 2026, en Dallas. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Así es: hay una disputa por la carne entre dos de las principales regiones ganaderas del mundo, donde el bife está profundamente arraigado en la dieta y la cultura. Texas ocupa el puesto número 1 en Estados Unidos en producción de carne de res y Estados Unidos es segundo a nivel mundial, solo detrás de Brasil, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Argentina ocupa el sexto lugar.

Es una pregunta de alto riesgo: ¿quién lo hace mejor?

“A la carne argentina no hay con que darle. Sabrosa textura, el tipo de corte, no se puede competir contra ella”, dijo Carlos Eduardo Barahona, de 64 años, un cocinero argentino radicado en Texas desde 1998.

Desde los cortes más baratos hasta los más caros, Argentina está a la cabeza, sostiene Barahona, quien ha trabajado en restaurantes de Argentina, Uruguay y Texas.

“Tu puedes hacer un asado con el corte más barato en nuestro país y lo vas a disfrutar", explicó a The Associated Press. "Acá lo haces de la mejor carne, tenderloin (solomillo), y depende de donde venga es duro, incomible o tierno. Pero nuestra carne tiene un sabor completamente diferente”.

El ganado destinado a carne en Argentina se alimenta en su mayoría de pasto en praderas abiertas, y tarda más en llegar al punto en que está listo para el mercado. El resultado es una carne más magra, con intensos sabores terrosos.

El argumento a favor de la carne texana

La carne alimentada predominantemente con granos en Texas y en Estados Unidos tendrá más marmoleo —las vetas de grasa intramuscular que actúan como un rociador interno y hacen que la carne sea jugosa y tierna— y un sabor más dulce.

"No hay mejor carne que la de Estados Unidos, en particular la de Texas”, dijo Sid Miller, comisionado de Agricultura de Texas.

Pero la carne argentina también es muy buena, añade Miller. Gracias a Texas.

Miller comenta que su agencia abrió una oficina de mercadotecnia hace más de una década para conectar a los ganaderos de Texas con sus colegas de Sudamérica, en particular en Argentina.

“No quiero menospreciar a nuestros amigos en Argentina, pero los hemos ayudado a mejorar”, expresó.

“Les faltaba genética. Sí los hemos llevado a una calidad bastante alta. Les vendimos mucho semen, embriones y animales reproductores”, agregó Miller.

Miller felicitó a los productores argentinos por mejorar la calidad de sus vacas.

“Sus hatos tienen genética estadounidense, así que deberían ser buenos”, dijo Miller.

El veredicto está en el ojo del que come carne

Para Gonzalo Herrera, un hincha argentino que revisaba carne envasada en un puesto del supermercado Walmart de Arlington, tras presenciar el triunfo de la Albiceleste 2-0 ante Austria en el estadio AT&T, “honestamente no encuentro gran diferencia”.

“Creo que la clave es saber bien que cortes comprar, cual es el corte equivalente al que comemos en Argentina”, dijo Herrera, quien finalmente metió en su canasta cuatro filetes T-bone a un costo de 45 dólares para cocinar con sus amigos en el apartamento que rentaron durante el Mundial.

“Eso sí, aquí los precios son más altos”, comentó Herrera al indicar que en su país puede conseguir la misma calidad a mitad de precio.

Las bromas sobre la carne también pueden reducirse con facilidad a recetas y preferencias sobre el estilo y el grosor de los cortes. Es, literalmente, una cuestión de gusto cuando se trata de sazonar, sellar, ahumar, mantequilla, pimienta, salsas y demás.

En Corrientes 348 Argentinian Steakhouse, en Dallas, los filetes se preparan solo con sal y carbón de mezquite, indicó el subgerente Emmanuel Tobón.

“Hay una gran diferencia. Los texanos usan mucha pimienta, usan mantequilla, usan un poco de barbacoa (salsa)”, dijo Tobón. “(A los argentinos) les gusta sacar todo el sabor del filete usando solo sal”.

Argentina todavía tiene al menos un partido más por disputar en la zona de Dallas el sábado. Los aficionados de la Albiceleste han estado llenando el restaurante, en busca de un rápido sabor a hogar durante el Mundial.

“Han estado disfrutando la cultura de Texas”, comentó Tobón. “(Pero) ha sido un gran placer tenerlos a todos, hacer que se sientan como en casa”.

Los argentinos están intensamente orgullosos de su cultura de la carne, de recetas que se han transmitido por generaciones y del trabajo “sagrado” del asador en las grandes comidas familiares, señaló.

Para Fernando García Morillo, un argentino de Buenos Aires que ahora vive cerca de Miami, la carne de ambos países es excelente. Pero extraña las tradiciones de casa cada vez que pide carne en Estados Unidos.

"Pido solo sal, sin pimienta, así, simple. A veces usan mucha salsa”, dijo.

Descartó cualquier idea de una disputa por la carne entre Estados Unidos y Argentina.

“Tal vez haya una rivalidad como siempre contra Brasil, nuestro vecino”, afirmó. “Me encanta la carne de Estados Unidos”.

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Vertuno informó desde Austin, Texas.

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FUENTE: AP