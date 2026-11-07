Argentina: agónico triunfo de Boca Juniors para ganar el torneo anual

Los boquenses terminaron con 63 puntos en toda la temporada frente a los 62 de Rosario Central que venció a Estudiantes de Río Cuarto por 2-0. Argentinos Juniors perdió como local ante Huracán por 2-0 y totalizó 60.

“Ya no tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo”, comentó el capitán Leandro Paredes. “Felicitar a todos porque ha sido un esfuerzo muy grande para que hayamos logrado esto. Hasta que el tiempo lo permita confío hasta el último segundo. Merecíamos esto y lo hemos conseguido. Volví para esto. Soñé toda mi carrera con ser campeón en esta cancha”.

El partido en La Bombonera fue muy emotivo ya que se definió en el último ataque con la intervención acertada del delantero ecuatoriano. Un centro desde la izquierda no pudo ser despejado por el portero visitante Matías Borgogno. El balón le quedó a Enner Valencia que definió de derecha con Borgogno ya fuera del arco.

“Soy agradecido por traerme al club más grande de América Latina. Ahora podemos festejar”, dijo Valencia tras el encuentro en la transmisión de TV. “Sabíamos que iba a ser difícil. Sabíamos que en cualquier momento íbamos a anotar y se dio. Me quedó una y gracias a Dios pudo entrar”.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena puede sumar más títulos, ya que está clasificado para la final de la Copa Sudamericana a jugarse el 21 de noviembre próximo. Y está en semifinales de la Copa Argentina.

“El club lo necesitaba. El grupo lo necesitaba”, dijo Arruabarrena. “Un partido a lo Boca. En el segundo tiempo fuimos no con tanta claridad. Por suerte, Enner lo clavó en el momento ideal. Conseguimos dos objetivos importantes. El clasificar directo a la Copa Libertadores para mí es el principal. Y obviamente el título anual nos da confianza para lo que viene. En Boca tenés que pelear todo”.

En tanto, Rosario Central triunfó en su partido por 2-0 ante el ya descendido Estudiantes de Río Cuarto. Julián Fernández consiguió a los 43 el primer tanto auriazul con un toque después de un cabezazo en un tiro de esquina. Emanuel Coronel logró el segundo con un gran disparo lejano a los 85.

Central terminó con 10 por la expulsión de Gastón Ávila a los 69.

Ángel Di María, campeón mundial con Argentina en 2022, no jugó para los canallas por una lesión.

Huracán batió por 2-0 a Argentinos Juniors en el estadio Diego Maradona. Óscar Cortés hizo el primer gol quemero a los 7. Amplió la cuenta el chileno Bruno Barticciotto a los 30.

Franco Paredes, del conjunto local, vio la roja a los 25.

En tanto, Gimnasia y Esgrima (Mendoza) e Independiente Rivadavia empataron 1-1 en el clásico de la ciudad de Mendoza. El gol blanquinegro fue marcado por Germán Guiffrey a los 44 de cabeza. Igualó Luis Díaz para los azules a los 94.

Talleres y Estudiantes igualaron 1-1. Román Riquelme marcó en contra para los pincharratas. El tanto de la T fue obra de Alexandro Maidana.

El club platense disputará la final de la Copa Libertadores el 28 de noviembre próximo ante Palmeiras en Montevideo.

Con estos resultados, los clasificados a octavos de final del Clausura 2026 de la Zona A son Instituto, Boca, Vélez, Defensa, Lanús, Independiente, Newell’s y Gimnasia de Mendoza. Y los de la B son Rosario Central, Argentinos Juniors, Gimnasia (LP), River, Barracas, Belgrano, Independiente Rivadavia y Huracán.

Más tarde jugaban Instituto y Newell’s Old Boys.

El jueves, River Plate venció por 2-0 como visitante a Aldosivi.

Otros resultados: Gimnasia y Esgrima (La Plata) 2, Belgrano 1 (jueves); Barracas Central 2, Racing 0; San Lorenzo 0, Platense 2; Independiente de Avellaneda 2, Deportivo Riestra 1; Unión 2, Vélez Sarsfield 0; Tigre 1, Sarmiento 0; Banfield 2, Atlético Tucumán 2 (viernes).

Próximo partido: Central Córdoba (SdE)-Lanús (domingo).

Posiciones: Grupo A: Instituto, Boca 33 puntos; Vélez, Defensa 28; Lanús 25; Independiente 23; Newell’s, Gimnasia (M) 22; Unión 21; Platense 20; San Lorenzo 19; Estudiantes 16; Talleres 13; Riestra 12; Central Córdoba 10.

Grupo B: Rosario Central 34 puntos; Argentinos, Gimnasia (LP); River, Barracas 26; Belgrano, Ind. Rivadavia 23; Huracán 22; Sarmiento 21; Atl. Tucumán 17; Tigre 16; Racing 15; Banfield 14; Aldosivi 11; Estudiantes (RC) 9.

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FUENTE: AP