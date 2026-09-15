Argentina abrirá la era post-Messi con amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín

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Los jugadores de Argentina levantan al capitán Lionel Messi (10) durante la celebración por el triunfo sobre Egipto en los octavos de final del Mundial en Atlanta, martes 7 de julio, 2026. (AP Foto/Jacob Kupferman) AP

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el martes que el duelo ante el combinado sudamericano —77 del ránking FIFA— se disputará el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. Marcará el reencuentro de la Albiceleste con sus hinchas tras el subcampeonato del último Mundial.

En tanto que el estadio Monumental de Buenos Aires albergará los amistosos ante Burkina Faso (62) y Benín (93) el 3 y 6 de octubre, respectivamente.

En la primera fecha de amistosos FIFA tras la Copa del Mundo, Argentina tendrá que lidiar con la ausencia de Messi, quien decidió ponerle punto final a su carrera internacional de 21 años con la casaca albiceleste, dejando como legado 125 goles y un título mundial en 2022.

El foco también estará puesto en la continuidad del entrenador Lionel Scaloni, cuyo contrato vence en diciembre. El estratega dio a entender que dejaría el puesto luego de la derrota 1—0 ante España en la final del Mundial el 19 de julio.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, le ha ofrecido la renovación a Scaloni y dijo que por el momento no evalúa un reemplazante.

En los próximos días, Argentina dará a conocer la nómina de convocados. Están descartados el lateral Nahuel Molina, el volante Leandro Paredes y el delantero Thiago Almada, quienes fueron suspendidos por agredir a rivales españoles tras perder la final del Mundial.

Paredes recibió 10 partidos de suspensión, Molina siete y Almada uno. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP