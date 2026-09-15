americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Argentina abrirá la era post-Messi con amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín

BUENOS AIRES (AP) — Argentina se medirá contra Bolivia, Burkina Faso y Benín entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre en los primeros amistosos tras el retiro de su emblema Lionel Messi.

Los jugadores de Argentina levantan al capitán Lionel Messi (10) durante la celebración por el triunfo sobre Egipto en los octavos de final del Mundial en Atlanta, martes 7 de julio, 2026. (AP Foto/Jacob Kupferman)
Los jugadores de Argentina levantan al capitán Lionel Messi (10) durante la celebración por el triunfo sobre Egipto en los octavos de final del Mundial en Atlanta, martes 7 de julio, 2026. (AP Foto/Jacob Kupferman) AP

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el martes que el duelo ante el combinado sudamericano —77 del ránking FIFA— se disputará el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. Marcará el reencuentro de la Albiceleste con sus hinchas tras el subcampeonato del último Mundial.

En tanto que el estadio Monumental de Buenos Aires albergará los amistosos ante Burkina Faso (62) y Benín (93) el 3 y 6 de octubre, respectivamente.

En la primera fecha de amistosos FIFA tras la Copa del Mundo, Argentina tendrá que lidiar con la ausencia de Messi, quien decidió ponerle punto final a su carrera internacional de 21 años con la casaca albiceleste, dejando como legado 125 goles y un título mundial en 2022.

El foco también estará puesto en la continuidad del entrenador Lionel Scaloni, cuyo contrato vence en diciembre. El estratega dio a entender que dejaría el puesto luego de la derrota 1—0 ante España en la final del Mundial el 19 de julio.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, le ha ofrecido la renovación a Scaloni y dijo que por el momento no evalúa un reemplazante.

En los próximos días, Argentina dará a conocer la nómina de convocados. Están descartados el lateral Nahuel Molina, el volante Leandro Paredes y el delantero Thiago Almada, quienes fueron suspendidos por agredir a rivales españoles tras perder la final del Mundial.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Miami-Dade revoca licencia de Lux Sky Cargo por negocios con empresa estatal cubana sancionada por EEUU

Miami-Dade revoca licencia de Lux Sky Cargo por negocios con empresa estatal cubana sancionada por EEUU

DE PROFESOR DE SALSA A BUSCADO INTERNACIONAL: cubano es acusado como reclutador de una red de sabotajes vinculada al gobierno ruso

DE PROFESOR DE SALSA A BUSCADO INTERNACIONAL: cubano es acusado como reclutador de una red de sabotajes vinculada al gobierno ruso

Arrestan en Texas a cubano que tenía una orden de deportación pendiente desde hace más de 26 años

Arrestan en Texas a cubano que tenía una orden de deportación pendiente desde hace más de 26 años

Lucy Letby, la enfermera acusada de asesinar a bebés en Gran Bretaña. Foto suministrada por la policía de Cheshire. (Policía de Cheshire via AP)

Fallas en hospital condujeron a muertes de bebés, dice jueza en caso en que enfermera fue acusada

COLAPSA ENORME EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN EN BRICKELL, aplasta vehículos y deja cuatro personas heridas en Miami
ULTIMA HORA

COLAPSA ENORME EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN EN BRICKELL, aplasta vehículos y deja cuatro personas heridas en Miami

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter