Arbeloa expulsado y Fulham se va del campo ante Málaga en juego de pretemporada

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ARCHIVO - El director técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, observa desde el banquillo antes del partido de la Liga Española de fútbol entre el Real Madrid y el Real Oviedo en Madrid, España, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Manu Fernandez, Archivo) AP

El anfitrión de La Liga, el Málaga, marcó el empate 2-2 en el minuto 90. El Málaga indicó que estaba prevista una tanda de penales. El Fulham sostuvo que no. El Málaga lanzó un penalti a una portería vacía y se adjudicó el trofeo Costa del Sol el miércoles.

“Podemos confirmar que, antes del partido, ambos equipos acordaron que no habría una tanda de penales en caso de empate”, publicó el Fulham en X.

El exentrenador del Real Madrid Arbeloa fue expulsado por discutir con el equipo arbitral al final del partido.

El Málaga señaló que estaba prevista una tanda de penales, pero que “el Fulham abandonó el campo alegando que la tanda no había sido incluida en el contrato”.

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FUENTE: AP