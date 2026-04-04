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Aranda, Díaz y Matz guían a los Rays a vencer 7-1 a los Mellizos

MINNEAPOLIS (AP) — El mexicano Jonathan Aranda conectó un doble de dos carreras, el cubano Yandy Díaz impulsó dos anotaciones la noche del sábado y los Rays de Tampa Bay vencieron 7-1 a los Mellizos de Minnesota.

El lanzador abridor de los Rays de Tampa Bay, Steven Matz, realiza un lanzamiento contra los Mellizos de Minnesota durante la primera entrada del partido de béisbol, el sábado 4 de abril de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Matt Krohn))
El lanzador abridor de los Rays de Tampa Bay, Steven Matz, realiza un lanzamiento contra los Mellizos de Minnesota durante la primera entrada del partido de béisbol, el sábado 4 de abril de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Matt Krohn)) AP

El doble de Aranda destacó una segunda entrada de tres carreras, y Díaz añadió más tarde un triple productor para que Tampa Bay remontara respaldado por una sólida apertura de Steven Matz.

Matz (2-0) permitió una carrera y dos hits en seis entradas, ponchó a ocho y dio dos bases por bolas. Mick Abel (0-2) cargó con la derrota tras permitir cuatro carreras y seis hits en cuatro entradas por los Mellizos.

Díaz cerró la cuenta en la octava con un triple al jardín central que impulsó a Richie Palacios.

Cole Sulser lanzó dos entradas sin permitir carreras, y Mason Englert trabajó una novena en blanco, mientras los lanzadores de los Rays se combinaron para permitir tres hits y recetar 12 ponches.

Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 5-1. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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