Aranda, Díaz y Matz guían a los Rays a vencer 7-1 a los Mellizos

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El lanzador abridor de los Rays de Tampa Bay, Steven Matz, realiza un lanzamiento contra los Mellizos de Minnesota durante la primera entrada del partido de béisbol, el sábado 4 de abril de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Matt Krohn)) AP

El doble de Aranda destacó una segunda entrada de tres carreras, y Díaz añadió más tarde un triple productor para que Tampa Bay remontara respaldado por una sólida apertura de Steven Matz.

Matz (2-0) permitió una carrera y dos hits en seis entradas, ponchó a ocho y dio dos bases por bolas. Mick Abel (0-2) cargó con la derrota tras permitir cuatro carreras y seis hits en cuatro entradas por los Mellizos.

Díaz cerró la cuenta en la octava con un triple al jardín central que impulsó a Richie Palacios.

Cole Sulser lanzó dos entradas sin permitir carreras, y Mason Englert trabajó una novena en blanco, mientras los lanzadores de los Rays se combinaron para permitir tres hits y recetar 12 ponches.

Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 5-1. ___

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FUENTE: AP