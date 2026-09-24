Arabia Saudí dice que interceptó misiles dirigidos contra puerto y ciudad suroccidental

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No hubo una reivindicación por parte de los hutíes, respaldados por Irán, en el vecino Yemen, a quienes en los últimos días se ha culpado de intentos de ataques contra el reino, incluidos ataques contra Riad, la capital.

The Associated Press no pudo verificar la afirmación del mayor general saudí Turki al-Malki, quien también es el portavoz de la coalición encabezada por Arabia Saudí que combate a los rebeldes hutíes. Su declaración se produjo después de las alertas emitidas por las autoridades que luego avisaron que el peligro había pasado.

La escalada de los combates cerca del crucial corredor marítimo del mar Rojo ha inquietado a los mercados globales, al tiempo que marca un regreso a la guerra civil en Yemen.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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