Arabia Saudí confirma cambio de técnico: Donis reemplaza a Renard antes del Mundial

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ARHIVO - Herve Renard, técnico de Arabia Saudí, da indicaciones durante un partido amistoso ante Serbia en Backa Topola, el martes 31 de marzo de 2026 (AP Foto/Darko Vojinovic, archivo) AP

Donis, de 56 años y ex internacional griego, llega procedente de Al Khaleej, uno de varios clubes de la Saudi Pro League a los que ha dirigido.

“Tiene una amplia experiencia en la liga, incluido su cargo más reciente, lo que refuerza su capacidad para adaptarse rápidamente”, dijo la federación saudí de fútbol en su anuncio.

Arabia Saudí debutará en el Grupo H del Mundial ante Uruguay el 15 de junio. También enfrenta a España y Cabo Verde.

Donis fue durante mucho tiempo mediocampista de Panathinaikos y también jugó en Inglaterra con Blackburn, Sheffield United y Huddersfield. Además, ha entrenado a Panathinaikos y Maccabi Tel Aviv, entre otros clubes.

El nombramiento pone fin a la segunda etapa de Renard, después de que regresara a Riad en octubre de 2024 para reemplazar a Roberto Mancini.

El francés, dos veces campeón de la Copa Africana de Naciones, quedó cuestionado tras una derrota 4-0 en un amistoso ante Egipto y el revés 2-1 frente a Serbia.

La primera etapa de Renard incluyó la célebre victoria 2-1 de Arabia Saudí sobre la eventual campeona Argentina en el Mundial 2022. ___ Cobertura del Mundial de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP

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