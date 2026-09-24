Apuñalamiento en convento en Polonia deja un muerto y cuatro heridos

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La policía indicó que recibió el aviso del apuñalamiento en los terrenos de la abadía en Jarosław alrededor de las 9:30 de la mañana. Cuatro hombres y una mujer fueron apuñalados.

Las víctimas fueron trasladadas a un hospital; tres de los hombres sufrieron heridas graves. Más tarde, la policía informó que uno de los hombres había muerto, según reportó la agencia de noticias polaca PAP.

La policía, que señaló que había sido alertada del apuñalamiento por un ciudadano ucraniano, informó que un extranjero de 31 años fue detenido en el lugar. Investigaban qué fue exactamente lo que ocurrió y cuál podría haber sido el motivo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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