Apple demanda a OpenAI por robo secretos comerciales

El logo de Apple en una tienda de la marca en Munich, el 2 de abril de 2026. (Foto AP/Matthias Schrader, Archivo) AP

Apple sostuvo en la demanda presentada en un tribunal federal de California que OpenAI alentó a empleados de Apple a los que estaba reclutando a compartir información confidencial, e incluso les indicó cómo evitar el escrutinio al aceptar empleos en la otra compañía.

“El caso trata de que exempleados de Apple robaron los secretos comerciales de Apple en beneficio de OpenAI”, señala la presentación. “Apple presenta esta demanda para frenarlo”.

También se menciona como demandados a dos exempleados de Apple que ahora trabajan para OpenAI. Uno es Tang Tan, quien ayudó a diseñar el iPhone, el Apple Watch y el iPod y ahora es el director de hardware de OpenAI. El otro es Chang Liu, un exingeniero eléctrico a quien, según Apple, se le confió parte de sus esfuerzos más sensibles de desarrollo de productos antes de que Liu dejara Apple para incorporarse a OpenAI a principios de este año.

OpenAI indicó que aún está revisando la presentación, pero el portavoz Drew Pusateri afirmó en un comunicado el viernes que OpenAI “no tiene interés en los secretos comerciales de otras empresas. Seguimos enfocados en construir tecnología innovadora que empodere a las personas en todas partes”.

OpenAI nunca ha dicho exactamente qué tipo de dispositivo está construyendo, pero lo ha descrito como un esfuerzo por encontrar una nueva forma de interactuar con la inteligencia artificial que vaya más allá de los “productos e interfaces tradicionales”. Forma parte de un impulso más amplio para crear una encarnación física de los avances más recientes en IA, una década después de que Amazon y Google introdujeran en los hogares altavoces parlantes sin pantalla.

La demanda sostiene que el esfuerzo se construyó en parte con conocimiento robado a Apple.

“El incipiente negocio de hardware de OpenAI ahora se asienta sobre los cimientos más endebles, podrido hasta el núcleo por su dependencia ilegal de secretos comerciales malversados”, afirma la demanda.

Apple señaló que comenzó a investigar si parte de su información confidencial había sido comprometida y que “descubrió un patrón de robo” de secretos comerciales de Apple por parte de exempleados que pasaron a ocupar puestos en OpenAI.

La demanda alega que tanto Liu como Tan accedieron a información y archivos confidenciales de Apple mientras trabajaban en OpenAI. Entre las acusaciones, Apple afirma que Liu accedió y descargó varios archivos confidenciales relacionados con hardware en un dispositivo proporcionado por Apple que conservó tras su salida. También sostiene que Tan indicó a candidatos a empleo que aún trabajaban para Apple que llevaran “piezas reales” de Apple a sus entrevistas en OpenAI.

Apple indicó en la demanda que se comunicó con OpenAI en febrero para plantear sus preocupaciones al inicio de su investigación, pero afirmó que OpenAI no respondió.

Un portavoz de Apple manifestó en un comunicado el viernes que la empresa “siempre defenderá el arduo trabajo y las innovaciones de nuestros equipos, y estamos tomando todas las medidas apropiadas para hacerlo”.

Una alianza con Apple termina en rivalidad

Apple buscó ayuda de OpenAI hace varios años, cuando iba rezagada en la carrera de la IA desatada por la llegada de ChatGPT. Ambas compañías se asociaron en 2024 para usar ChatGPT como un “motor de respuestas” impulsado por IA en el iPhone cuando la tecnología integrada de Siri no pudiera satisfacer las necesidades de los usuarios. Más recientemente, la alianza ha derivado hacia la rivalidad.

Como parte de sus esfuerzos de expansión, OpenAI reclutó al exdiseñador de Apple, Jony Ive, para supervisar un proyecto destinado a construir un dispositivo impulsado por IA que muchos analistas creen que podría eventualmente desafiar los productos de Apple.

El año pasado, OpenAI anunció que trabajaba en una colaboración secreta de hardware con Ive para abrir camino a una nueva forma de comunicarse con la inteligencia artificial. Como parte de la colaboración, OpenAI adquirió io Products, una empresa de producto e ingeniería cofundada por Ive, Tan y otras dos personas, en un acuerdo valorado en casi 6.500 millones de dólares.

Eso llevó a la poco conocida startup tecnológica iyO Inc. a demandar a Ive y al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, por infracción de marca registrada debido al nombre de sonido similar y a las interacciones previas entre las empresas. La startup también demandó a uno de sus propios exempleados por presuntamente filtrar un dibujo confidencial del producto de iyO aún no lanzado, y posteriormente añadió a la demanda acusaciones de robo de secretos comerciales contra Tan.

La demanda de Apple también menciona a io Products como demandada. Abogados que anteriormente representaron a la empresa y a Tan remitieron a The Associated Press a OpenAI para obtener comentarios.

La demanda de Apple llega mientras OpenAI ha estado explorando la posibilidad de salir a bolsa en Wall Street y enfrenta una competencia creciente de rivales, entre ellos Anthropic y Google.

OpenAI redujo algunas de sus iniciativas empresariales a principios de este año para concentrarse en su producto principal, ChatGPT, pero ha seguido adelante con un dispositivo, según dijo a The Associated Press esta primavera la directora financiera de la compañía.

“Tenemos hardware de consumo que llegará hacia finales de este año”, le dijo a la AP la directora financiera Sarah Friar en abril.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP