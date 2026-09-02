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Apple cambia el nombre del lago Ontario a “lago EEUU” en mapas para usuarios estadounidenses

CHICAGO (AP) — Apple cambió la etiqueta del lago Ontario a “lago Estados Unidos” para los usuarios estadounidenses de su aplicación Mapas, después de que Google, su competidor, hiciera lo mismo pocos días después de que el presidente Donald Trump ordenara un nuevo nombre para la masa de agua, en medio de su creciente guerra comercial con Canadá.

El logo de Apple en la fachada de una tienda, el 2 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)
El logo de Apple en la fachada de una tienda, el 2 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo) AP

La aplicación Mapas de Apple mostraba “lago Estados Unidos” la mañana del miércoles para los usuarios del país que miraban el lago situado entre el estado de Nueva York y la provincia canadiense de Ontario. Los usuarios fuera de Estados Unidos seguían viendo el nombre lago Ontario.

Hasta el miércoles, Apple no había respondido a una solicitud de comentarios. A principios de esta semana, el secretario del Interior, Doug Burgum, declaró a Fox que Trump se había comunicado con la empresa “directamente” sobre el cambio.

El presidente proclamó el nuevo nombre, “lago Estados Unidos”, la semana pasada, en lo que representa una de las provocaciones más recientes en su guerra comercial con Canadá, que ha provocado aumentos en los aranceles a ambos lados de la frontera. En su orden ejecutiva del viernes, Trump instruyó al Departamento del Interior a actualizar el nombre del lago en el servicio de denominación geográfica de Estados Unidos.

Google Maps implementó el cambio durante el fin de semana, mencionando la orden de Trump y su práctica ya establecida de usar los nombres asignados por el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos (o GNIS, por sus siglas en inglés).

“Las personas que usen Maps en Estados Unidos verán ‘lago Estados Unidos, quienes estén en Canadá seguirán viendo ‘lago Ontario’, y quienes estén fuera de Estados Unidos y Canadá verán ambos nombres”, indicó Google el sábado en un breve comunicado, y reiteró que esas actualizaciones “siguen nuestra política de larga data para masas de agua con nombres que varían de un país a otro”.

Trump no puede obligar a Canadá a cambiar también el nombre del lago Ontario. Y los vecinos del norte de Estados Unidos rápidamente desestimaron la idea.

“Para los canadienses y el resto del mundo es el lago Ontario. Ahora y para siempre”, escribió en redes sociales el viernes el primer ministro de Ontario, Doug Ford.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, también rechazó la medida la semana pasada, aludiendo a las raíces indígenas del lago y señalando que el nombre es anterior a la Confederación Canadiense y a la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El nombre Lago Ontario proviene de la palabra del pueblo indígena hurón “oniatarí:io”, que significa “lago de aguas brillantes”.

No es la primera vez que Trump impulsa el cambio de nombre de aguas que se extienden más allá de las fronteras de Estados Unidos. El año pasado, ordenó que el golfo de México pasara a llamarse golfo de Estados Unidos, y Apple y Google, ambas con sede en California, posteriormente actualizaron el nombre en sus mapas en Estados Unidos.

Pero no todos los proveedores de mapas han hecho lo mismo. MapQuest, en particular, ha declarado que no cambiará la etiqueta del lago Ontario y ofreció a los usuarios la opción de llamar al lago “como quieran” mediante una herramienta en línea independiente. En su plataforma, los nombres lago Ontario y golfo de México todavía aparecen de forma predeterminada.

MapQuest, propiedad de la empresa californiana System1, ha informado de un aumento de descargas recientemente. La empresa encabezó el miércoles las listas de aplicaciones gratuitas con nuevas descargas en Estados Unidos y Canadá en la App Store de Apple.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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