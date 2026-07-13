Apoyar a Israel no es prioridad para jóvenes judíos de EEUU, revela sondeo AP-NORC

El rabino Levi Shemtov habla ante la multitud antes de encender la Menorá, en la Elipse cerca de la Casa Blanca en Washington, el 14 de diciembre de 2025. (Foto AP/Jose Luis Magana, Archivo) AP

Eso sugiere que la brecha generacional sobre las acciones de Israel desde el ataque del 7 de octubre de 2023, encabezado por Hamás y que desencadenó la guerra en Gaza, se extiende más allá de la política hasta la identidad religiosa.

“Rezo por la gente en la tierra de Israel. No necesito rezar por el Estado”, dijo Cameron Bernstein, una estudiante de medicina de 27 años en New Orleans. Ella fue criada con fuertes vínculos con Israel, donde celebró su bat mitzvá, pero afirmó que ahora “no desempeña un papel en mi vida, más que otro país con gente a la que amo”.

La encuesta a 1.022 adultos judíos realizada por The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research muestra que esta división sobre el apoyo a Israel es particularmente evidente entre adultos como ella que se identifican como judíos en el plano religioso. Los adultos judíos que no están afiliados religiosamente pero se identifican como judíos de otras maneras tienden a tener, en general, una menor conexión emocional con Israel.

Entre los adultos judíos religiosos —que representan el 68% de los adultos judíos en total—, alrededor de 6 de cada 10 dicen que ser judío es “extremadamente” o “muy” importante en su vida, independientemente de su edad.

Pero cerca de la mitad de los adultos judíos religiosos de mayor edad dicen que apoyar a Israel es “extremadamente” o “muy” importante para su identidad judía, un porcentaje similar al de quienes dicen lo mismo sobre celebrar las festividades judías. En cambio, solo 4 de cada 10 adultos judíos religiosos más jóvenes enfatizan el apoyo a Israel, mientras que 7 de cada 10 dicen que celebrar las festividades judías es muy importante.

Susan Boyer, de 72 años, del sur de California, equipara apoyar a Israel con respaldar el derecho del pueblo judío a tener una patria en Oriente Medio.

Como muchos otros judíos estadounidenses, la jubilada cree que Israel es un refugio esencial frente a la posible repetición de masacres a gran escala de judíos, como el Holocausto, especialmente a medida que aumenta la preocupación por el antisemitismo entre los adultos judíos.

“Me he defendido como judía desde que era niña... chicas de mis clases me asaltaban por ser judía”, comenta Boyer. “Se mete en tu vida diaria que tengas que estar constantemente, constantemente defendiéndote como judía, asegurándote constantemente de que nadie te esté redefiniendo o de que nadie esté, por ejemplo, insultando tu tierra”.

Para Ari Pollack, un recaudador de fondos para las artes de 30 años en Wisconsin, las operaciones militares de Israel —especialmente en los últimos años— alimentan el antisemitismo y, por lo tanto, hacen que cualquier lugar sea menos seguro para los judíos.

“Personalmente, estoy bastante en contra de básicamente todo lo que Israel está haciendo hoy en día”, expresó Pollack, quien creció asistiendo a una escuela religiosa. “Una fuente de mucha frustración que tengo con el establishment judío es ese tipo de enseñanza dogmática de ideas proisraelíes que he tenido que desaprender como adulto. Y es parte de lo que me ha mantenido alejado de los servicios regulares de la sinagoga”.

Al igual que 3 de cada 10 adultos judíos religiosos menores de 45 años, Pollack dice que Israel ha cometido genocidio durante la guerra en Gaza, una acusación que Israel niega enérgicamente. Eso se compara con alrededor de 2 de cada 10 adultos judíos de 45 años o más.

La encuesta sugiere que otros elementos del judaísmo siguen siendo importantes para muchos adultos judíos más jóvenes. Es más probable que los estadounidenses menores de 45 años que se identifican como judíos religiosos, en comparación con los adultos judíos de mayor edad, digan que observar o celebrar el Shabat o evitar ciertos alimentos, como el cerdo o los mariscos, es muy importante para su identidad judía.

Phoebe Wapnitsky, una mujer de 32 años en Connecticut, también se opone firmemente a las acciones militares de Israel, que percibe como no alineadas con los valores judíos.

“Oponerse a la opresión, promover la justicia social: esos son los roles que el judaísmo desempeña en mi vida”, comentó, y añadió que se sentía desconectada de Israel incluso antes del ataque del 7 de octubre.

Brian Ebarb, un abogado de 47 años en Louisiana, también dice que su identidad judía se basaba en la “acción y la comunidad”, pero que eso incluye apoyar a Israel.

“Cuando el gobierno comete errores, debe ser criticado”, consideró Ebarb, pero agregó que eso no debería convertirse en una excusa para atacar a todo un pueblo. “La existencia del Estado de Israel es tan precaria que tenemos que ser cuidadosos y no permitir que la crítica a Israel se convierta en crítica a los judíos en todo el mundo”.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

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La encuesta de AP-NORC a 3.040 adultos se realizó del 11 al 17 de junio utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC representativo de la población de EEUU. La encuesta incluyó entrevistas con 1.022 adultos judíos. El margen de error para los adultos en general es de +/-2,8 puntos porcentuales y de +/-5 para los adultos judíos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP