americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Aplausos y ladridos en la playa: el Mundial de Surf Canino en California cumple 10 años

PACIFICA, California, EE.UU. (AP) — Los perros más destacados dominaron las olas el sábado en el Campeonato Mundial de Surf Canino, mientras cientos de espectadores aplaudían —y ladraban— desde la playa del norte de California.

Un perro monta una ola durante el Campeonato Mundial de Surf Canino, el sábado 1 de agosto de 2026, en Pacifica, California. (AP Foto/Haven Daley)
Un perro monta una ola durante el Campeonato Mundial de Surf Canino, el sábado 1 de agosto de 2026, en Pacifica, California. (AP Foto/Haven Daley) AP

Desde pequeños spaniels hasta grandes labradores, los canes fueron evaluados por factores como el tiempo que podían mantenerse sobre la tabla, el tamaño de la ola y su confianza. En su décimo año, el certamen, que se celebra en Pacifica, a unos 22 kilómetros (14 millas) al sur de San Francisco, incluye un evento de adopción de mascotas y recaudación de fondos para organizaciones benéficas locales de protección animal.

Los perros, con sus coloridos chalecos salvavidas, se prepararon sobre sus tablas de surf y recibieron ayuda de participantes humanos, que identificaban la mejor ola para llevar la tabla hasta la playa. Los espectadores estallaban en aplausos y vitoreaban con cada recorrido exitoso.

Sophia Sadlowski puso por primera vez a Rusty, su pinscher miniatura, sobre su tabla de surf para tomarle fotos divertidas cuando él era apenas un cachorro.

“Y entonces... no quería bajarse”, relató Sadlowski, de Huntington Beach, California. “Caminé hacia la playa, lo puse en una ola y la surfeó”.

Perros de tamaño pequeño, mediano y grande compitieron en eliminatorias, y luego los canes con mayor puntuación en cada una se enfrentaron por el premio principal. La jornada también incluyó competencias en tándem, en las que varios perros, así como perros y humanos, compartieron la tabla de surf.

El chaleco salvavidas de Rusty era verde, con estampado animal y una aleta de tiburón que sobresalía de su espalda, y sus gafas daban la impresión de que era un competidor feroz en las pruebas de perros pequeños y en las de tándem. Sadlowski explicó que Rusty participó en su primera competencia de surf cuando tenía cuatro meses, y que ahora ella y su cachorro están libres de cáncer.

“Tenía cuatro meses y quedó en tercer lugar. Así que hemos estado surfeando desde entonces”, relató Sadlowski. “Nos enganchamos”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a la izquierda, saluda a sus seguidores junto a su esposa Ana Lucía Pineda durante una misa en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Chiquinquirá, Colombia, el 9 de julio de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

De la Espriella propone giro en política exterior de Colombia, romperá relación con Cuba y Nicaragua

Destacados del día

CUBA abre la puerta a inversiones de Trump en la isla: No hay razón para excluirlo

CUBA abre la puerta a inversiones de Trump en la isla: "No hay razón para excluirlo"

Personal de servicios de emergencia trabaja para extinguir un incendio tras los ataques con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el sábado 1 de agosto de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia ataca la capital ucraniana con misiles balísticos y drones; se reportan 3 muertos

¿Murió Raúl Castro? Esto es lo que se sabe tras los rumores por su ausencia en actos públicos en Cuba

¿Murió Raúl Castro? Esto es lo que se sabe tras los rumores por su ausencia en actos públicos en Cuba

MINISTRO DE ENERGÍA TIENE MALAS NOTICIAS PARA LOS CUBANOS: 105 días sin electricidad

MINISTRO DE ENERGÍA TIENE MALAS NOTICIAS PARA LOS CUBANOS: 105 días sin electricidad

ADMINISTRACION TRUMP negocia deportación de CUBANOS A URUGUAY

ADMINISTRACION TRUMP negocia deportación de CUBANOS A URUGUAY

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter