americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Apela expresidente francés Sarkozy a condena por financiación libia de su campaña

PARÍS (AP) — El expresidente francés Nicolas Sarkozy regresó a los tribunales el lunes para una audiencia de apelación en París por su condena vinculada a la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 por parte de Libia, un caso que lo llevó a pasar 20 días en prisión el año pasado.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy llega a la corte de apelaciones de París, Francia, el lunes 16 de marzo de 2026, para su juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 por parte del gobierno del fallecido líder libio Muamar Gadafi. (Foto AP/Thibault Camus)
El expresidente francés Nicolas Sarkozy llega a la corte de apelaciones de París, Francia, el lunes 16 de marzo de 2026, para su juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 por parte del gobierno del fallecido líder libio Muamar Gadafi. (Foto AP/Thibault Camus) AP

Sarkozy, de 71 años, impugna un fallo de septiembre de un tribunal de París que lo declaró culpable de “asociación delictiva”. Fue condenado a cinco años de prisión por su presunta participación en un plan para obtener fondos del gobierno del fallecido líder libio Muamar Gadafi a cambio de favores políticos y diplomáticos.

El veredicto marcó la primera vez que un expresidente de la Francia moderna era condenado a cumplir pena de prisión efectiva. Sarkozy —quien dirigió Francia de 2007 a 2012— comenzó a cumplir su condena antes que una corte de apelaciones de París ordenara su liberación bajo supervisión judicial a la espera del nuevo juicio.

La audiencia de apelación, que está programada para prolongarse hasta el 3 de junio, volverá a examinar todas las pruebas y los testimonios relacionados con Sarkozy y otros nueve coacusados —entre ellos, tres exministros.

En septiembre, los jueces determinaron que Sarkozy y sus colaboradores habían formado una asociación delictiva entre 2005 y 2007 para conseguir dinero de Libia con el fin de respaldar su exitosa candidatura presidencial.

Sarkozy ha negado haber cometido irregularidades y ha sugerido que las acusaciones tenían motivaciones políticas.

Ha afrontado múltiples procesos judiciales desde que dejó el cargo, pero sigue siendo una figura influyente en la política conservadora.

El Tribunal de Casación —la máxima instancia judicial de Francia— ratificó en noviembre su condena por financiación ilegal de la campaña de su intento de reelección de 2012, lo que le exige pasar seis meses bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica, una pena que aún no se ha aplicado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Destacados del día

Colapsa el sistema eléctrico de Cuba: apagón total tras desconexión del Sistema Electroenergético Nacional

Colapsa el sistema eléctrico de Cuba: apagón total tras desconexión del Sistema Electroenergético Nacional

Falta de combustible acelera el colapso del turismo en Cuba mientras el sector global vive un boom histórico

Falta de combustible acelera el colapso del turismo en Cuba mientras el sector global vive un boom histórico

Cuba desesperada por los dólares de MIAMI: permitirá a cubanos en el exterior invertir y ser dueños de negocios en la isla

Cuba desesperada por los dólares de MIAMI: permitirá a cubanos en el exterior invertir y ser dueños de negocios en la isla

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Trump confirma que están hablando con Cuba y asegura: Algo pasará muy pronto

Trump confirma que están hablando con Cuba y asegura: "Algo pasará muy pronto"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter