AP Fotos: Los incendios arrasan la pintoresca costa de Big Sur, California

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BIG SUR, California, EEUU. (AP) — El incendio Plaskett se desató el miércoles en un terreno escarpado en el condado de Monterey, junto a la Autopista 1. Las autoridades cerraron brevemente un tramo de la pintoresca ruta costera el jueves por la tarde, mientras los bomberos se apresuraban a evitar que las llamas avanzaran por los cañones.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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