americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

AP Fotos: Los incendios arrasan la pintoresca costa de Big Sur, California

BIG SUR, California, EEUU. (AP) — El incendio Plaskett se desató el miércoles en un terreno escarpado en el condado de Monterey, junto a la Autopista 1. Las autoridades cerraron brevemente un tramo de la pintoresca ruta costera el jueves por la tarde, mientras los bomberos se apresuraban a evitar que las llamas avanzaran por los cañones.

Un camión de bomberos circula por una carretera mientras el incendio Plaskett avanza hacia la Autopista 1, el 28 de agosto de 2026, en Big Sur, California. (AP Foto/Ethan Swope)
Un camión de bomberos circula por una carretera mientras el incendio Plaskett avanza hacia la Autopista 1, el 28 de agosto de 2026, en Big Sur, California. (AP Foto/Ethan Swope) AP

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, monarca del reino de Tooro, durante la celebración de su 18vo cumpleaños en Fort Portal, Uganda, el sábado 17 de abril de 2010, momento en que asumió plenamente sus funciones. (Foto AP/Marc Hofer, archivo)

Muere a los 34 años Oyo Nyimba, el "rey niño" tribal de Uganda

En esta imagen, proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos intentan sofocar las llamas en unos autos tras un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania el 28 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias vía AP)

Drones rusos alcanzan viviendas y almacenes en la región de Kiev por 2do día

Una persona con una bolsa de compras en Filadelfia el 10 de diciembre del 2025. (AP foto/Matt Rourke)

Inflación en EEUU sigue alta en medio de guerra y aranceles de Trump

ARCHIVO – El exdirector del FBI James Comey habla en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en el Capitolio, en Washington, el 8 de junio de 2017. (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo)

La publicación “86 47” de Comey fue una amenaza contra Trump, dice el Departamento de Justicia

Destacados del día

La Habana vuelve a negar bases chinas en Cuba mientras EEUU sostiene que Pekín opera instalaciones de inteligencia

La Habana vuelve a negar bases chinas en Cuba mientras EEUU sostiene que Pekín opera instalaciones de inteligencia

Administración TRUMP enviará 24 Cazas F-35 a la base de Homestead, a solo 90 millas de Cuba

Administración TRUMP enviará 24 Cazas F-35 a la base de Homestead, a solo 90 millas de Cuba

DOLLY SE CONVIERTE EN TORMENTA TROPICAL: ¿representa una amenaza para Cuba y Miami en los próximos días?

DOLLY SE CONVIERTE EN TORMENTA TROPICAL: ¿representa una amenaza para Cuba y Miami en los próximos días?

Actor cubano Luis Alberto García denuncia fuerte despliegue militar con armas largas frente a sus hijas en La Habana

Actor cubano Luis Alberto García denuncia fuerte despliegue militar con armas largas frente a sus hijas en La Habana

En esta imagen, proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos intentan sofocar las llamas en unos autos tras un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania el 28 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias vía AP)

Drones rusos alcanzan viviendas y almacenes en la región de Kiev por 2do día

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter