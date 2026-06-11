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AP Fotos: La inauguración mundialista, el triunfo de México y las protestas

México se convirtió el jueves en el primer país en inaugurar tres mundiales en la historia, y festejó la ocasión con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica.

El mexicano Raúl Jiménez, a la izquierda, salta por el balón con el sudafricano Ime Okon durante el partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)
El mexicano Raúl Jiménez, a la izquierda, salta por el balón con el sudafricano Ime Okon durante el partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko) AP

Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron los tantos del Tri, que nunca había ganado el encuentro inaugural de una Copa del Mundo. Había disputado siete anteriores.

En la antesala del partido, se realizó la ceremonia inaugural del torneo. Shakira encabezó el espectáculo, junto con Maná, Andrea Bocelli y otros artistas.

Pero el marco de la apertura mundialista no sólo fue deportivo o musical. Hubo desde protestas pacíficas hasta actos vandálicos y confrontaciones con la policía antidisturbios.

Esta es una galería de fotos de The Associated Press.

FUENTE: AP

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