Anuncian la muerte del padre del técnico de Congo tras eliminación del Mundial

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El entrenador del Congo Sebastien Desabre sale del campo tras la eliminación de su país en los dieciseisavos de final ante Inglaterra el miércoles primero de julio del 2026. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Desabre acababa de terminar de responder preguntas de los medios tras la angustiosa derrota de Congo por 2-1 ante Inglaterra en los octavos de final el miércoles.

Luego, el portavoz del equipo cerró la sesión diciendo en francés: “El entrenador ha perdido a su padre. Sinceras condolencias”.

Desabre miró a su derecha con una expresión de sorpresa hacia el jefe de prensa Jerry Kalemo Ngoy, pero recuperó rápidamente la compostura y dijo “merci”, que en francés significa “gracias”.

Kalemo Ngoy indicó el jueves que él ya sabía del fallecimiento del padre de Desabre antes del partido.

Desabre, de 49 años, ha dirigido a Congo durante cuatro años y llevó al equipo a su primera participación en un Mundial desde 1974.

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, salió brevemente del Mundial la semana pasada y regresó a su país para asistir al funeral de su madre.

___ Vea más cobertura del Mundial de AP aquí FUENTE: AP