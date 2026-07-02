americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Anuncian la muerte del padre del técnico de Congo tras eliminación del Mundial

ATLANTA (AP) — Tras la conferencia de prensa de Sébastien Desabre, el seleccionador de Congo tras la eliminación del equipo en el Mundial se reveló que su padre había fallecido, un anuncio en público que pareció sobresaltar al técnico francés.

El entrenador del Congo Sebastien Desabre sale del campo tras la eliminación de su país en los dieciseisavos de final ante Inglaterra el miércoles primero de julio del 2026. (AP Foto/Erik S. Lesser)
El entrenador del Congo Sebastien Desabre sale del campo tras la eliminación de su país en los dieciseisavos de final ante Inglaterra el miércoles primero de julio del 2026. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Luego, el portavoz del equipo cerró la sesión diciendo en francés: “El entrenador ha perdido a su padre. Sinceras condolencias”.

Desabre miró a su derecha con una expresión de sorpresa hacia el jefe de prensa Jerry Kalemo Ngoy, pero recuperó rápidamente la compostura y dijo “merci”, que en francés significa “gracias”.

Kalemo Ngoy indicó el jueves que él ya sabía del fallecimiento del padre de Desabre antes del partido.

Desabre, de 49 años, ha dirigido a Congo durante cuatro años y llevó al equipo a su primera participación en un Mundial desde 1974.

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, salió brevemente del Mundial la semana pasada y regresó a su país para asistir al funeral de su madre.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Destacados del día

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

Trump apunta contra gasolineras: quiere que los precios bajos de la gasolina lleguen para el 4 de JULIO

Trump apunta contra gasolineras: quiere que los precios bajos de la gasolina lleguen para el 4 de JULIO

Mikel Oyarzábal celebra tras anotar un gol para España en el partido contra Austria por los 16vos de final del Mundial, el jueves 2 de julio de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Jae C. Hong)

Con doblete de Oyarzábal, España despacha 3-0 a Austria y pasar a octavos del Mundial

Un hombre que pidió no ser identificado, a la izquierda, espera noticias de su esposa, quien es de Cuba y tiene una cita en la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE), el miércoles 1 de julio de 2026, en Miramar, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky)

ICE arrestó a 10.000 personas en 5 días a fines de junio

VIDEO: Disputa por estacionamiento en Walmart del sur de Florida termina con un hombre muerto tras disparo

VIDEO: Disputa por estacionamiento en Walmart del sur de Florida termina con un hombre muerto tras disparo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter