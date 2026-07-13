Anuncian en Guatemala identificación de matemático y astrólogo maya estudioso del calendario

El erudito maya que vivió en el siglo VIII fue identificado como Sak Tahn Waak o “Zorro de Pecho Blanco”, según glifos localizados en el sitio arqueológico San Bartolo Xultún, ubicado en el norte de Guatemala y en la frontera con México.

Xultún es reconocido como un yacimiento arqueológico con pirámides, plazas y campos de juego de pelota y está ubicado a unos a 40 kilómetros del mundialmente reconocido parque Tikal, centro de la cultura maya.

Boris Beltrán, coordinador del proyecto arqueológico, dijo en conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala que es “la primera vez en el mundo que se conoce el nombre de un matemático (maya) comparado con otros pensadores” como Tales de Mileto.

Franco Rossi, el arqueólogo y epigrafista que detalló el descubrimiento, dijo que Sak Tahn Waak habría dedicado 2.920 días a observar a los planetas Venus y Marte y sus recorridos y a hacer cálculos matemáticos para elaborar su fórmula.

Se cree que Xultún era un complejo habitacional donde residían escribas y sus familias. En 2010 arqueólogos localizaron un mural pintado con 50 inscripciones, incluidos nueve glifos que representaban una fórmula para calcular unidades de tiempo —meses, años, ciclos de los planetas Venus y Marte— con la inscripción “así dice el Zorro de Pecho Blanco”, dijo Rossi.

María Belén Méndez, arqueóloga ajena al proyecto y quien ha trabajado en otros sitios arqueológicos mayas, destacó el descubrimiento. “Se han encontrado firmas de artistas en vasijas, de gobernantes, pero pocas veces alguien sella y pone su nombre en un trabajo de investigación como éste”, dijo Méndez.

La arqueóloga explicó que al firmar su fórmula el matemático maya "está cambiando la tradición que viene de la oralidad, tan importante en la cultura maya, y le da como otra parte, afirmando, como diciendo ‘lo escrito es lo que es ley’”. Agregó que los arqueólogos del proyecto tuvieron que estudiarlo durante 16 años para tener la certeza de su identidad.

El ministro de Cultura y Deportes de Guatemala, Luis Méndez Salina, calificó el anuncio de “extraordinario y de carácter histórico”, no sólo para el país sino para Mesoamérica.

“Es extraordinario cuando distintas disciplinas se combinan y nos permiten aterrizar en individuos concretos de hace más de 10 siglos. Es impresionante tener elementos de la arqueología y epigrafía para hoy poder nombrar a un individuo concreto que se dedicó a pensar el tiempo, a contarlo, a observar y ver los astros y medir su trayectoria", dijo Méndez.

FUENTE: AP