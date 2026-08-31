Anuncian dimisión de comandante de la policía en medio de creciente malestar social en Bolivia

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Un letrero anuncia que no hay gasolina en una estación de servicio de La Paz, Bolivia, el lunes 17 de agosto de 2026. (AP Foto/Juan Karita) AP

“El comandante ha presentado su renuncia y el presidente aceptó. Se abre una nueva etapa”, confirmó a la prensa el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sobre el paso a un costado del general Mirko Sokol sin dar más detalles.

Sokol se vio involucrado hace dos meses en comprometedores audios en los que supuestamente reveló que un grupo de policías reunía dinero para forzar su salida y tomar el control de la fuerza. Sokol no negó los audios, pero dijo que fueron “manipulados”.

El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara —que es expolicía—, formalizó denuncias ante la fiscalía contra Sokol. El jefe policial no se presentó a la primera convocatoria del Ministerio Público.

La dimisión se presenta en momentos en que agricultores y otros sindicatos, entre ellos cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), anunciaron para esta semana protestas y cortes de ruta por la escasez de diésel en plena cosecha de granos, y para exigir la derogación de un reciente incremento en el precio de ese combustible para empresas y otros consumidores mayoristas.

Paz ha quedado debilitado tras el reciente escándalo de su polémico exasesor, el argentino Fernado Cerimedo, detenido preventivamente en la cárcel bajo la acusación del intento de feminicidio de su novia y de enriquecimiento ilícito.

El mandatario heredó problemas acumulados en los 20 años de mandatos de los presidentes izquierdistas Morales y Luis Arce (2020-2025) como la crisis de la industria de hidrocarburos, la creciente escasez de combustibles debido a la falta de dólares para importar, la fuerte carga fiscal por las subvenciones aplicadas a los carburantes, el aumento del costo de vida y el incremento del crimen organizado.

Esos mismos problemas provocaron una dura protesta de 53 días entre mayo y junio por parte de sindicatos que demandaron la renuncia del mandatario. Los sindicatos amenazan con reactivar las movilizaciones cuando concluya el estado de excepción el 20 de septiembre. Los productores del oriente ya hicieron una primera protesta con el bloqueo de una vital ruta la semana pasada. La suspendieron durante el fin de semana tras un acuerdo con el gobierno y amenazan con volver a manifestarse. FUENTE: AP