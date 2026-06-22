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Anuncia USA Basketball equipo para eliminatorias del Mundial en Dominicana y México

COLORADO SPRINGS, Colo. (AP) — Jay Huff, quien apareció en los 82 partidos la temporada pasada con los Pacers de Indiana, y el veterano destacado en el extranjero Mike James figuran entre los 12 jugadores anunciados por USA Basketball el martes como integrantes de su equipo de clasificación al Mundial para los partidos de principios de julio.

Jay Huff (32), de los Pacers de Indiana, busca un balón suelto entre Scoot Henderson (00) y Jerami Grant, derecha, de los Trail Blazers de Portland, durante la segunda mitad del partido de baloncesto de la NBA, el domingo 8 de marzo de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)
Jay Huff (32), de los Pacers de Indiana, busca un balón suelto entre Scoot Henderson (00) y Jerami Grant, derecha, de los Trail Blazers de Portland, durante la segunda mitad del partido de baloncesto de la NBA, el domingo 8 de marzo de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane) AP

Más adelante esta semana, el equipo se reunirá en Miami para el campamento de entrenamiento, antes de jugar en República Dominicana, el 3 de julio, y luego visitar México, el 6 de julio.

Además de Huff y James, otros en el roster de Estados Unidos incluyen a Pedro Bradshaw, Jacob Gilyard, Kevon Harris, Dewan Hernandez, Elijah Pemberton, Orlando Robinson, Matt Ryan, Terry Taylor, Jarrod Uthoff y Gabe York.

Taylor jugó en la ventana de clasificación más reciente en febrero, cuando Estados Unidos terminó 1-1 contra Dominicana y México. Bradshaw participó en la ventana inaugural de clasificación para este Mundial en noviembre, ayudando a los estadounidenses a conseguir dos victorias sobre Nicaragua.

Hernandez, Huff, Pemberton y Ryan ya han disputado partidos de clasificación; Pemberton formó parte del equipo que terminó tercero en la AmeriCup de 2022. Gilyard, Harris, James, Robinson, Uthoff y York competirán por primera vez.

El exentrenador principal de la NBA Stephen Silas regresa para dirigir al equipo por tercera ventana de clasificación consecutiva.

Estados Unidos es uno de los 80 equipos que compiten por 32 plazas en el cuadro del Mundial Masculino de la FIBA 2027 en Doha, Qatar.

En la región de FIBA Américas, 16 equipos intentan conseguir uno de los siete cupos disponles.

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Deportes de AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

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