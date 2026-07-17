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Antonacci pega HR de 2 carreras, Montgomery impulsa 4 y Medias Blancas vencen 12-4 a Azulejos

TORONTO (AP) — Sam Antonacci conectó un jonrón de dos carreras, Braden Montgomery igualó su máximo de carrera con cuatro carreras impulsadas y los Medias Blancas de Chicago ampliaron la noche del viernes su racha de victorias a cuatro con un triunfo de 12-4 sobre los Azulejos de Toronto.

Chase Meidroth (10) y Munetaka Murakami (5), de los Medias Blancas de Chicago, celebran tras anotar gracias a un doblete de tres carreras de su compañero Colson Montgomery durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Azulejos de Toronto en Toronto, el viernes 17 de julio de 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press vía AP)
Chase Meidroth (10) y Munetaka Murakami (5), de los Medias Blancas de Chicago, celebran tras anotar gracias a un doblete de tres carreras de su compañero Colson Montgomery durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Azulejos de Toronto en Toronto, el viernes 17 de julio de 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press vía AP) AP

Braden Montgomery pegó un triple de tres carreras y Colson Montgomery añadió un doble de tres carreras, mientras Chicago mejoró a 4-0 contra Toronto esta temporada, superando a los Azulejos 26-11 en esos juegos.

Tyler Schweitzer (1-0) lanzó tres entradas en blanco, mientras los líderes de la División Central de la Liga Americana regresaron del receso del Juego de Estrellas con una victoria contundente.

George Springer, y los mexicanos Luis Urías y Brandon Valenzuela conectaron jonrones solitarios, pero los Azulejos no pudieron recuperarse después de permitir cinco carreras en la segunda entrada. Toronto tiene marca de 5-36 cuando su rival anota cinco carreras o más.

Spencer Miles (4-2), de Toronto, permitió seis carreras y seis hits en poco más de cuatro entradas.

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FUENTE: AP

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