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Páginas y logotipos del sitio web de Anthropic en la pantalla de una computadora, el jueves 26 de febrero de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo) AP

La fijación de precio por encima de lo anticipado es muestra del enorme entusiasmo entre los inversionistas por acciones de IA, incluso en medio de cierta incertidumbre en el mercado como resultado de la destitución del director ejecutivo de Nvidia y de las preocupaciones sobre una burbuja de IA.

Anthropic señaló que la oferta consta de 980 millones de acciones, de las cuales alrededor de 956 millones son vendidas por la empresa y el resto por algunos de sus accionistas. Los ingresos, por un total de 81.000 millones de dólares, colocan a la OPI de Anthropic por delante de la de SpaceX, que recaudó alrededor de 75.000 millones de dólares en junio.

El creador de la herramienta de IA Claude está listo para debutar en Wall Street el jueves. La empresa con sede en San Francisco había establecido un rango de precio de 70 a 78 dólares por acción, con una oferta de 825 millones de acciones que comenzarán a cotizar en el índice Nasdaq bajo el símbolo bursátil “ANT”.

Anthropic decidió seguir adelante con su OPI a pesar del nerviosismo entre algunos inversionistas debido a la volatilidad del mercado, una posible ofensiva regulatoria una vez que los demócratas asuman el control del Congreso el próximo año y un creciente sentimiento anti-IA entre la población. A eso se suma la estrepitosa caída de una de las principales figuras de la industria, el ex director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quien fue destituido luego de señalamientos de una serie de relaciones extramaritales.

“Hay un enorme apetito por esta gran OPI de IA de Anthropic, y es una gran victoria para el sector tecnológico después de un periodo de infarto con Nvidia. El precio muestra una fuerte demanda entre los inversionistas”, señaló Dan Ives, socio y director gerente de Yorkville Ives & Co.

La rival de Anthropic, OpenAI, no tiene planeado cotizar en la bolsa sino hasta el próximo año. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP