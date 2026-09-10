Anthony Volpe vuelve a los Yankees tras esguince de pulgar de Jazz Chisholm Jr.

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ARCHIVO — El campocorto de los Yankees de Nueva York, Anthony Volpe, celebra en la caseta tras anotar con un sencillo productor de Trent Grisham durante la décima entrada de un partido de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, el 30 de julio de 2026, en Chicago. (Foto AP/Melissa Tamez, Archivo) AP

Volpe, quien perdió su puesto de campocorto en Nueva York ante el novato George Lombard Jr., fue llamado desde Triple-A Scranton/Wilkes-Barre antes del juego del jueves por la noche, el cierre de la serie contra Colorado. Chisholm fue colocado en la lista de lesionados de 10 días con efecto retroactivo al miércoles.

Volpe, un campocorto ganador del Guante de Oro como novato con los Yankees en 2023, disputó 19 juegos como segunda base con los RailRiders y bateó para .524 con tres jonrones y seis carreras impulsadas en sus últimos seis partidos. Después de que fue enviado a las menores el 4 de agosto, Volpe bateaba para .295 con 10 jonrones y 21 carreras impulsadas en 27 juegos, mientras jugaba como campocorto y tercera base.

El debut de Volpe en la temporada con los Yankees se retrasó hasta el 13 de mayo, tras recuperarse de una cirugía realizada en octubre pasado para reparar un desgarro del labrum en el hombro izquierdo. Llegó al jueves bateando para .240 con un jonrón y 19 carreras impulsadas en 56 juegos con Nueva York.

Chisholm ha pasado tiempo en la lista de lesionados en cada temporada desde que fue adquirido de Miami en julio de 2024. La temporada pasada se perdió poco más de un mes por una distensión en el oblicuo derecho y estuvo fuera casi dos semanas por un esguince en el codo izquierdo, sufrido en una barrida de cabeza en 2024.

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FUENTE: AP