Anthony Edwards anota 45 puntos y Wolves aplastan al Heat 131-106 para arruinar debut de Giannis

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Anthony Edwards, base de los Timberwolves de Minnesota, elude a Bam Adebayo, del Heat de Miami, en el duelo del miércoles 21 de octubre de 2021 (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Edwards, quien anotó 41 tantos en el partido inaugural de la temporada pasada en Portland, se unió a Wilt Chamberlain y Michael Jordan como los únicos jugadores con al menos 40 puntos en múltiples debuts de temporada. Chamberlain lo hizo cuatro veces —de manera consecutiva de 1959 a 1962— y Jordan lo logró en 1986, 1989 y 1995.

Jaden McDaniels anotó 17 unidades, Ayo Dosunmu contabilizó 16 y Jonathan Kuminga agregó 12 por los Timberwolves, que ganaron por sexta vez en sus últimos ocho partidos inaugurales de temporada.

Rudy Gobert capturó 15 rebotes y Edwards sumó 10 por Minnesota, que superó a Miami 63-24 en triples y dominó los rebotes ante el Heat por 52-34.

Antetokounmpo anotó 35 tantos antes de quedar fuera por faltas en su debut con el Heat. Veintiún de esos puntos llegaron en la primera mitad.

Bam Adebayo anotó 15 unidades por Miami, que ha perdido tres partidos inaugurales de temporada consecutivos —la tercera vez que eso ocurre en la historia de la franquicia.

Antetokounmpo acertó 13 de 19 tiros de campo y tuvo seis rebotes. Aun así, no fue ni de cerca suficiente para mantener al Heat cerca en el estreno.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP