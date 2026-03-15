Antetokounmpo lidera a los Bucks en victoria 134-123 sobre los Pacers

Antetokounmpo también repartió ocho asistencias, mientras que Bobby Portis anotó 29 unidades y sumó 10 rebotes. Ryan Rollins encestó 8 de 12, incluido tres de cinco desde más allá de la línea de tres puntos, para terminar con 20 tantos, siete asistencias y tres robos.
Aaron Nesmith encabezó a los Pacers con 32 puntos. Indiana también recibió 16 tantos y dos tapones de Jay Huff.
Los Bucks perdían 65-62 al descanso, pero convirtieron una ventaja de seis puntos en el cuarto periodo en una diferencia de 18 con una racha de 15-3 para ponerse 119-101 con 8:45 por jugar en el cuarto.
Los Pacers perdieron el balón 18 veces, nueve más que los Bucks.
The Associated Press creó esta nota con tecnología proporcionada por Data Skrive y datos de Sportradar.
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FUENTE: AP