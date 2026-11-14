americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Antetokounmpo anota 34, Heat bloquea 14 tiros y vence por 137-117 a Pistons

MIAMI (AP) — Giannis Antetokounmpo anotó 34 puntos, capturó 14 rebotes y repartió ocho asistencias, algunas de una variedad espectacular, y el Heat de Miami venció la noche del sábado por 137-117 a los Pistons de Detroit para lograr su cuarta victoria consecutiva.

El pívot del Heat de Miami, Bam Adebayo (13), choca las manos con el guardia Davion Mitchell (2) durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el sábado 14 de noviembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell)
El pívot del Heat de Miami, Bam Adebayo (13), choca las manos con el guardia Davion Mitchell (2) durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el sábado 14 de noviembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell) AP

Klay Thompson anotó 26 puntos en su regreso tras un esguince de tobillo y Bam Adebayo sumó 20 para el Heat. Davion Mitchell aportó 15 puntos y nueve rebotes para Miami.

Cade Cunningham consiguió 33 puntos y ocho asistencias para Detroit, que recibió 20 puntos y siete asistencias de Kevin Huerter.

Miami tuvo a nueve jugadores que registraron al menos un tapón y terminó con 14 como equipo — uno menos que el récord de la franquicia.

Antetokounmpo cerró un fin de semana en el que anotó 71 puntos en un lapso de dos días, después de terminar con 37 en la victoria de Miami sobre Cleveland la noche del viernes.

Miami ganó por séptima vez en sus últimos nueve partidos y se convirtió en el cuarto equipo en las últimas 25 temporadas en comenzar 0-4 pero remontar hasta tener marca ganadora al llegar al partido número 13.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Destacados del día

MUERE EL GENERAL CUBANO GUSTAVO FLEITAS RAMÍREZ, MANDARRIA: su hijo revela un duro conflicto familiar

MUERE EL GENERAL CUBANO GUSTAVO FLEITAS RAMÍREZ, "MANDARRIA": su hijo revela un duro conflicto familiar

Pasajeros esperan en una terminal del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan-Washington, el 13 de noviembre de 2026, en Arlington, Virginia, luego de que las autoridades cancelaron vuelos en todo el país. (AP Foto/Tom Brenner)

Miles de vuelos cancelados mientras aerolíneas tratan de recuperarse de suspensión de vuelos en EEUU

Un vuelo de American Airlines despega del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington en Arlington, Virginia, después de que la Administración Federal de Aviación de EEUU suspendió vuelos a nivel nacional, el sábado 14 de noviembre de 2026. (Foto AP/Tom Brenner)

¿Qué saber tras la suspensión nacional de vuelos en EEUU?

DÍAZ-CANEL ASEGURA QUE CUBA SE PREPARA PARA RECHAZAR UNA AGRESIÓN MILITAR EXTRANJERA

DÍAZ-CANEL ASEGURA QUE CUBA SE PREPARA PARA RECHAZAR UNA AGRESIÓN MILITAR EXTRANJERA

¡ESTADOS UNIDOS SUSPENDE TODOS LOS DESPEGUES A NIVEL NACIONAL POR FALLAS EN EL CONTROL AÉREO!
ULTIMA HORA

¡ESTADOS UNIDOS SUSPENDE TODOS LOS DESPEGUES A NIVEL NACIONAL POR FALLAS EN EL CONTROL AÉREO!

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter