Antetokounmpo anota 34, Heat bloquea 14 tiros y vence por 137-117 a Pistons

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El pívot del Heat de Miami, Bam Adebayo (13), choca las manos con el guardia Davion Mitchell (2) durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el sábado 14 de noviembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell) AP

Klay Thompson anotó 26 puntos en su regreso tras un esguince de tobillo y Bam Adebayo sumó 20 para el Heat. Davion Mitchell aportó 15 puntos y nueve rebotes para Miami.

Cade Cunningham consiguió 33 puntos y ocho asistencias para Detroit, que recibió 20 puntos y siete asistencias de Kevin Huerter.

Miami tuvo a nueve jugadores que registraron al menos un tapón y terminó con 14 como equipo — uno menos que el récord de la franquicia.

Antetokounmpo cerró un fin de semana en el que anotó 71 puntos en un lapso de dos días, después de terminar con 37 en la victoria de Miami sobre Cleveland la noche del viernes.

Miami ganó por séptima vez en sus últimos nueve partidos y se convirtió en el cuarto equipo en las últimas 25 temporadas en comenzar 0-4 pero remontar hasta tener marca ganadora al llegar al partido número 13.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP

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