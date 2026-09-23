Ante la Asamblea de la ONU, la presidenta encargada de Venezuela agradece a Trump por retomar lazos

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, da su mensaje ante la 81er Asamblea General de la ONU, el 23 de septiembre de 2026. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

“Hoy, Venezuela renace”, manifestó Delcy Rodríguez al dirigirse por primera vez a la Asamblea General de la ONU desde que llegó al poder.

Rodríguez asumió el poder en Venezuela después de una sorpresiva incursión militar estadounidense en enero que capturó al entonces líder Nicolás Maduro y lo llevó a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

Este es el primer viaje a Estados Unidos de un jefe de Estado venezolano desde 2018, cuando Maduro viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General. Actualmente está detenido a solo unos pocos kilómetros de la sede de la ONU mientras espera el juicio.

“Quiero agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno por su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela”, expresó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP