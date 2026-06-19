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Anne Hathaway está embarazada de su tercer hijo

NUEVA YORK (AP) — Anne Hathaway está embarazada de su tercer hijo.

Anne Hathaway asiste al desfile de la colección Crucero 2027 de Louis Vuitton en The Frick Collection el miércoles 20 de mayo de 2026 en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP)
Anne Hathaway asiste al desfile de la colección Crucero 2027 de Louis Vuitton en The Frick Collection el miércoles 20 de mayo de 2026 en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) AP

La actriz ganadora del Oscar publicó el viernes un video en Instagram en el que sonríe mientras muestra una pancita de embarazo y se apresura a salir de cámara. Hathaway, de 43 años, acompañó el video con el texto “Baby, I'm yours” (Bebé soy tuya) y usó como banda sonora el éxito homónimo de Barbara Lewis.

Al pedirle confirmación, un portavoz de Hathaway respondió: “Creo que el video es bastante obvio”.

Hathaway y su esposo, Adam Shulman, ya son padres de Jonathan Shulman y Jack Shulman. La noticia del viernes llega en un momento especialmente ajetreado para la actriz, cuyas películas de este año incluyen “The Devil Wears Prada 2” ("El diablo viste a la moda"), “Mother Mary” y “The Odyssey” ("La odisea").

FUENTE: AP

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