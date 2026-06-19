Anne Hathaway está embarazada de su tercer hijo

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Anne Hathaway asiste al desfile de la colección Crucero 2027 de Louis Vuitton en The Frick Collection el miércoles 20 de mayo de 2026 en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) AP

La actriz ganadora del Oscar publicó el viernes un video en Instagram en el que sonríe mientras muestra una pancita de embarazo y se apresura a salir de cámara. Hathaway, de 43 años, acompañó el video con el texto “Baby, I'm yours” (Bebé soy tuya) y usó como banda sonora el éxito homónimo de Barbara Lewis.

Al pedirle confirmación, un portavoz de Hathaway respondió: “Creo que el video es bastante obvio”.

Hathaway y su esposo, Adam Shulman, ya son padres de Jonathan Shulman y Jack Shulman. La noticia del viernes llega en un momento especialmente ajetreado para la actriz, cuyas películas de este año incluyen “The Devil Wears Prada 2” ("El diablo viste a la moda"), “Mother Mary” y “The Odyssey” ("La odisea").

FUENTE: AP