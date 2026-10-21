Angels despiden al mánager Kurt Suzuki tras perder 100 juegos en su única temporada

Compartir en:









El mánager de los Angelinos de Los Ángeles Kurt Suzuki durante el primer inning contra los Marineros de Seattle, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

John Mozeliak, el consultor de operaciones de béisbol de los Angelinos, anunció el miércoles que el equipo rechazó la opción del contrato de Suzuki y que abrirán una búsqueda de un nuevo piloto para 2027. A Suzuki se le ha ofrecido la oportunidad de permanecer en la organización como asistente especial.

“Kurt se ha ganado un enorme respeto en nuestro camerino, y he visto de primera mano cuánto le importan nuestros jugadores. No creo que nuestro récord este año haya sido un reflejo fiel de sus verdaderas capacidades como mánager”, dijo Mozeliak en un comunicado.

Mozeliak indicó que tomó la decisión en coordinación con Kroenke Sports & Entertainment, que llegó a un acuerdo para comprar la participación de control a Arte Moreno el 1 de septiembre. No se espera que la venta se cierre hasta el próximo año, pero el conglomerado deportivo dirigido por Stan Kroenke, propietario de los Rams de Los Ángeles de la NFL, ya está realizando cambios significativos en su atribulado equipo de béisbol.

Los Angelinos terminaron 62-100 —la primera temporada de 100 derrotas en la historia de la franquicia— y finalizaron últimos en la División Oeste de la Liga Americana en su única temporada bajo Suzuki, quien cerró su carrera de 16 años como jugador de Grandes Ligas como receptor de los Angelinos en 2021-22. Suzuki nunca había sido mánager en ningún nivel antes de que el gerente general Perry Minasian le diera el puesto, después de haber empleado a Suzuki como su asistente especial durante las tres temporadas anteriores.

Moreno despidió a Minasian el junio pasado, y Mozeliak, gerente general de larga trayectoria de los Cardenales de San Luis, asumió de manera temporal para dirigir la oficina principal mientras encabezaba la búsqueda de un gerente general permanente que lo reemplazara. Ese plan de transición se ha visto alterado por la decisión de Moreno de vender, y Mozeliak no indicó si tiene un futuro a largo plazo en su propio cargo, aunque señaló que había estado mirando “hacia 2027 y más allá” al tomar la decisión de despedir a Suzuki.

Mozeliak también señaló que no se espera que todo el cuerpo técnico de Suzuki regrese en sus puestos actuales, pero a algunos integrantes se les han ofrecido cargos dentro de la organización.

Mozeliak ya había despedido al coach de pitcheo Mike Maddux, y a dos miembros del personal en agosto porque consideró que el equipo no estaba aprovechando lo suficiente la tecnología y los análisis disponibles para sus lanzadores. En ese momento, Mozeliak ascendió a Tim Leveque, coach de pitcheo de la sucursal de Doble-A de los Angelinos, al cuerpo técnico de Grandes Ligas. El reemplazo de Suzuki será el séptimo mánager, incluidos interinos, en dirigir al equipo en nueve temporadas desde que se separó de Mike Scioscia tras la temporada de 2018. Los Angelinos acumulan 11 temporadas consecutivas con récord perdedor y 12 campañas seguidas sin playoffs, ambas las rachas activas más largas en las Grandes Ligas. Los Angelinos ahora tienen la tercera vacante actual de mánager en MLB, todas en la División Oeste de la Liga Americana. Los Marineros de Seattle y los Astros de Houston también se separaron de sus mánagers después de la temporada. ___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP