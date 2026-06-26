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Angelinos despiden al gerente general a mitad de su 6ª temporada decepcionante consecutiva

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Los Angelinos de Los Ángeles han despedido al gerente general Perry Minasian a mitad de su sexta temporada consecutiva decepcionante bajo su liderazgo.

ARCHIVO - El gerente general de los Angelinos de Los Ángeles, Perry Minasian, asiste a una conferencia de prensa en Anaheim, California, el 22 de octubre de 2025. (Paul Bersebach/The Orange County Register vía AP, Archivo)
ARCHIVO - El gerente general de los Angelinos de Los Ángeles, Perry Minasian, asiste a una conferencia de prensa en Anaheim, California, el 22 de octubre de 2025. (Paul Bersebach/The Orange County Register vía AP, Archivo) AP

Los Angelinos, últimos en la clasificación, nombraron al exgerente general de los Cardenales John Mozeliak como su gerente general interino y consultor de operaciones de béisbol el viernes. Mozeliak supervisará las operaciones de béisbol del día a día mientras ayuda en la búsqueda del próximo gerente general, informó la presidenta del equipo, Molly Jolly, en un comunicado de prensa.

“Perry ha sido un líder valioso que trabajó incansablemente durante los últimos seis años para fortalecer nuestro departamento de operaciones de béisbol. Estoy agradecida por su dedicación, su visión y sus numerosas contribuciones a nuestra organización”, manifestó Jolly.

Minasian asumió el mando de la oficina principal de los Angelinos en noviembre de 2020, pero la franquicia, que lleva mucho tiempo en dificultades, no ha mostrado avances perceptibles durante su gestión bajo el volátil propietario Arte Moreno.

Las rachas de Los Ángeles de 10 temporadas consecutivas con récord perdedor y 11 temporadas seguidas sin playoffs son las más largas de las Grandes Ligas, y su sistema de ligas menores todavía es considerado entre los peores de las mayores, tal como lo era cuando llegó Minasian. La transacción más importante de su etapa ocurrió cuando Shohei Ohtani dejó a los Angelinos tras seis temporadas para unirse a los Dodgers de Los Ángeles a finales de 2023.

Después de tener el peor récord de las Grandes Ligas durante buena parte de la temporada actual, los Angelinos están empatados en el último lugar de la clasificación de la Liga Americana con marca de 34-48, de cara a su juego contra los Atléticos el viernes por la noche en el Angel Stadium.

Los Angelinos nunca ganaron más de 77 juegos ni terminaron por encima del tercer puesto en la División Oeste de la Liga Americana durante la gestión de Minasian.

Minasian es un exencargado del clubhouse de los Rangers que ascendió a puestos en las oficinas principales de los Bravos de Atlanta y los Azulejos de Toronto como protegido de Alex Anthopoulos.

Minasian nunca había sido entrevistado para un puesto de gerente general antes de que Moreno lo eligiera para reemplazar a Billy Eppler; Moreno ha contratado repetidamente a gerentes generales con poca o ninguna experiencia previa en el cargo durante sus dos décadas como propietario.

Mozeliak dejó a los Cardenales el otoño pasado tras tres décadas con San Luis, incluidas las últimas 18 al frente de las operaciones de béisbol.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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