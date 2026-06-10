Angelinos anotan 5 carreras en el 2do inning y vencen 10-1 a Astros con Ureña blanqueando

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Wade Meckler (53), de los Angelinos de Los Ángeles, observa su doblete productor de 2 carreras contra los Astros de Houston durante la segunda entrada de un partido de béisbol el martes 9 de junio de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/Scott Strazzante) AP

Houston colocó a dos corredores en base en la primera, segunda y quinta, y llenó las bases en la tercera, pero Ureña (4-4) salió de cada aprieto para bajar su efectividad a 2,44 en la temporada y a 1,84 en ocho aperturas desde principios de mayo.

El derecho de 22 años permitió tres hits, ponchó a siete y dio cinco bases por bolas en su labor de 107 lanzamientos, que incluyó una recta de 97 mph para ponchar a Joey Loperfido con las bases llenas y cerrar la tercera.

Los Angelinos anotaron dos carreras sucias ante el abridor Kai-Wei Teng (3-5) en la primera: una cuando Nolan Schanuel recibió un pelotazo con las bases llenas y la otra con un rodado impulsor del venezolano Oswald Peraza.

El receptor suplente venezolano Sebastián Rivero encendió el ataque de los Angelinos en la segunda entrada con un sencillo con un out.

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FUENTE: AP

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