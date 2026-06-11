Andy Reid: Patrick Mahomes va bien para el campamento de los Chiefs tras cirugía

El QB de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes (15), observa los ejercicios durante la práctica del equipo de fútbol americano de la NFL, el martes 9 de junio de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Ed Zurga) AP

Mahomes quedó exento el jueves de la tradicional prueba de carrera que Reid utiliza para cerrar sus minicampamentos obligatorios. Pero incluso esa prueba de acondicionamiento, señaló Reid, Mahomes “probablemente podría haberla hecho y haberla superado, estoy seguro, con fuerza de voluntad”.

“Me encantó lo que hizo esta temporada baja, la manera en que encaró la rehabilitación”, manifestó Reid. “Va por buen camino para... estar listo para el campamento”.

Mahomes, quien firmó una lucrativa extensión de contrato el miércoles, ha pasado la temporada baja en Kansas City, en lugar de su casa en Texas, para poder seguir rehabilitándose con el personal de los Chiefs. Eso incluye a Julie Frymyer, su fisioterapeuta principal, quien ha ayudado a Mahomes a superar otras lesiones a lo largo de su carrera en la NFL.

“El proceso de recuperación tiene que seguir avanzando”, comentó Reid. “Le hacen revisiones periódicas, pero ha estado trabajando de cerca con Julie en la parte de la rehabilitación. Luego sale y practica: hace rehabilitación antes del entrenamiento, va al entrenamiento y después vuelve a hacerlo tras la práctica”.

El calendario, sin perder un segundo, está diseñado para que Mahomes esté listo para ser titular contra los Broncos en la Semana 1 el 14 de septiembre.

Estar listo para el campamento de entrenamiento a finales de julio sería aún mejor.

“Creo que uno lo va tomando día a día. Parece que podrá hacer algunas cosas durante el campamento”, dijo Reid. “Lo hizo aquí, así que supongo que en 40 días estará incluso mejor que eso. Así que veremos cómo evoluciona, y en esto —en las rehabilitaciones— hay altibajos, momentos en los que quizá te estancas un poco, y no sabes cuándo van a ocurrir. Pero hasta ahora ha sido un ascenso bastante constante”.

Mahomes firmó el miércoles un contrato reestructurado, que añade dos años al acuerdo hasta la temporada 2033 y eleva la compensación total a 504,75 millones de dólares, con incentivos y aumentos escalonados que podrían llevar el valor a 522,25 millones.

Mahomes tendría 38 años en el último año del contrato, lo que significa que bien podría terminar su carrera jugando en Kansas City.

“Escuchen, ha hecho un gran trabajo como profesional, y fuera del campo como padre y esposo, así que ahí tienes el paquete completo”, expresó Reid. “Es un gran representante y un tremendo jugador de fútbol americano”.

Chiefs esperan regreso de jugadores

En otras noticias, Reid indicó que la selección de primera ronda del draft, Mansoor Delane, fue apartado del minicampamento obligatorio debido a una lesión de hombro relativamente menor. El esquinero debería estar listo para el inicio del campamento de entrenamiento en Missouri Western State University.

El receptor abierto Rashee Rice también debería estar listo para el campamento tras rehabilitarse de una cirugía menor de rodilla mientras cumple una condena en la cárcel.

El procedimiento para limpiar residuos de su rodilla derecha se realizó aproximadamente una semana antes de que Rice fuera enviado a la cárcel por violar los términos de su libertad condicional por su papel en un choque automovilístico que dejó a varias personas heridas. Rice, de 26 años, ingresó en la cárcel del condado de Dallas el 19 de mayo —se le ha permitido salir para realizar rehabilitación supervisada— y está previsto que sea liberado el martes.

“(El preparador de los Chiefs) Rick (Burkholder) ha hablado con él más de lo que yo lo he hecho”, comentó Reid, “solo para asegurarse de que todo estuviera dispuesto para que pudiera hacer algo de rehabilitación y, al mismo tiempo, cumplir el tiempo que necesitaba cumplir. Así que él ha estado encima de eso, y gracias a Dios le están permitiendo hacerlo. Han sido excelentes con eso”.

¿Qué pasará con la próxima boda de Travis Kelce?

Reid dijo que su plan para las seis semanas hasta el campamento de entrenamiento es “tomarse un respiro”, pero esquivó una pregunta sobre si ese “tomarse un respiro” implicaba asistir a la boda del ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce, y la superestrella pop Taylor Swift el próximo mes.

La fecha y el lugar exactos —presumiblemente el Madison Square Garden en Nueva York— se han mantenido como un secreto muy bien guardado.

“No puedo hablar de eso”, dijo Reid, sonriendo. “Miren, él ha estado aquí la mayor parte de la temporada baja, si no toda la temporada baja. Ha estado cerca y es bueno tenerlo. Hizo el campamento obligatorio e hizo un buen trabajo allí, así que es bueno tenerlo de vuelta y en marcha. Está muy emocionado. No veo distracciones con la boda. Si es como cuando yo me casé, mi esposa hizo todo, así que yo simplemente me presenté, ¿no? Tal vez él esté haciendo más, pero parece que también está bastante concentrado en este trabajo”.

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FUENTE: AP