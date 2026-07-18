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Andrés Chaparro impulsa 8 carreras y los Nacionales aplastan 23-4 a los A's

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — El venezolano Andrés Chaparro se fue de 5-4 con dos jonrones y ocho carreras impulsadas, mientras los Nacionales de Washington vencieron la noche del viernes por 23-4 a los Atléticos, su 10.ª derrota consecutiva.

Andrés Chaparro, de los Nacionales de Washington, recorre las bases tras conectar un jonrón de dos carreras durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, el viernes 17 de julio de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Sara Nevis)
Andrés Chaparro, de los Nacionales de Washington, recorre las bases tras conectar un jonrón de dos carreras durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, el viernes 17 de julio de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Sara Nevis) AP

Las 23 carreras empataron como la segunda mayor cantidad en la historia de la franquicia. Washington también anotó 23 contra los Mets de Nueva York el 30 de abril de 2017, dos menos que el récord del club establecido ante los Mets el 31 de julio de 2018.

Curtis Mead terminó con cuatro hits y tres carreras impulsadas para ayudar a Washington (49-49) a cortar una racha de tres derrotas. Mead y Chaparro anotaron cuatro veces cada uno, mientras los Nacionales registraron un máximo de la temporada con 21 hits.

Cade Cavalli (6-4) ponchó a nueve y no dio bases por bolas en seis entradas para llevarse la victoria. Permitió únicamente el jonrón de dos carreras de Tyler Soderstrom en la cuarta.

Riley Cornelio ponchó a cinco en dos entradas sin permitir carreras por los Nacionales, antes de que Shea Langeliers conectara su 22.º jonrón, de dos carreras, en la novena contra el venezolano Jorbit Vivas.

Cinco relevistas de los A's permitieron 19 carreras con 17 hits en 5 1/3 entradas. Yunior Tur toleró seis carreras en dos entradas en su debut en Grandes Ligas.

Los Atléticos (41-56) no ganan desde que vencieron a los Dodgers el 1 de julio.

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