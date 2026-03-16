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Ancelotti confirma que Brasil ampliará su contrato hasta el Mundial 2030

RÍO DE JANEIRO (AP) — El seleccionador Carlo Ancelotti reveló el lunes que la Confederación Brasileña de Fútbol se dispone a extender su contrato hasta el Mundial de 2030.

El técnico de Brasil Carlo Ancelotti al anunciar la lista de jugadores para los partidos amistosos contra Francia y Croacia en las eliminatorias del Mundial, el lunes 16 de marzo de 2026, en Río de Janeiro. (AP Foto/Silvia Izquierdo)
El técnico de Brasil Carlo Ancelotti al anunciar la lista de jugadores para los partidos amistosos contra Francia y Croacia en las eliminatorias del Mundial, el lunes 16 de marzo de 2026, en Río de Janeiro. (AP Foto/Silvia Izquierdo) AP

El italiano, de 66 años, asumió el mando de Brasil en mayo pasado con vistas al Mundial de 2026 y ha señalado en entrevistas que le gustaría tener el cargo durante un ciclo mundialista de cuatro años.

Ancelotti manifestó el lunes que ni él ni la CBF “tienen ningún problema para extender el acuerdo”.

Sustituyó a Dorival Júnior tras una sucesión de malos resultados y tuvo que reaccionar con rapidez para enderezar el rumbo para asegurar la clasificación en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial que arrancará en junio. Ancelotti acumula 14 victorias, 10 empates y nueve derrotas como timonel de la Verdeamarela.

“Cuando una pareja quiere seguir adelante, creo que no hay problema”, declaró Ancelotti en una conferencia de prensa en la sede de la CBF en Río de Janeiro. “Ya sea antes o después del próximo Mundial, haremos oficial esta extensión”.

Estuvo allí para anunciar su convocatoria más reciente para los amistosos contra Francia y Croacia este mes.

El ex entrenador del AC Milan y del Real Madrid — cinco veces ganador de la Liga de Campeones— dijo en tono de broma que habló con directivos de la CBF sobre la conveniencia de extender su contrato más pronto que tarde.

“(Extenderlo) antes del Mundial será más barato; después será más caro”, ironizó Ancelotti. “Estoy muy confiado”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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