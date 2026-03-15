Amy Madigan gana el Oscar a mejor actriz de reparto por "Weapons" 40 años después de 1ra nominación

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Amy Madigan llega a los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP) AP

Madigan encarnó el papel de Gladys, ofreciendo una interpretación extraordinariamente inquietante de la tía abuela de un niño pequeño cuyos compañeros de clase desaparecen de la noche a la mañana. Ganó en los premios Critics’ Choice y el premio del Sindicato de Actores en la misma categoría.

La última vez que la nominaron a un Óscar fue por su papel en el drama familiar de 1985 “Twice in a Lifetime” ("Dos veces en la vida"), con lo que estableció un récord por el intervalo más largo entre nominaciones para una actriz.

Madigan expresó en su discurso de aceptación en los Premios Anuales del Sindicato de Actores: “Gladys me ha sorprendido; está recibiendo mucho cariño de vuelta. No sabía que ustedes querían pasar el rato con ella”.

Su personaje es tan fundamental para uno de los mayores giros de la película que la mantuvieron fuera de la gira de prensa y del marketing inicial del filme para no hacer revelaciones indeseadas.

Algunos de los papeles más destacados de Madigan en su larga carrera fueron en “Field of Dreams” ("El campo de los sueños") y “Uncle Buck” ("Tío Buck al rescate") en 1989. También ha actuado en producciones de Broadway y off-Broadway.

“Las oportunidades (como actriz mayor) son menos y una solo espera que algo te encuentre para que tú puedas encontrarlo", dijo en una entrevista con The New York Times. "Y no lo doy por sentado, porque puedes subir y luego puedes caer hasta el fondo, como sabemos”.

Madigan se impuso a las otras nominadas Teyana Taylor por “One Battle After Another” ("Una batalla tras otra"), Wunmi Mosaku por “Sinners” ("Pecadores") y Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas por “Sentimental Value” ("Valor sentimental"). La categoría no tenía una favorita clara antes de la ceremonia de este año, con un grupo nutrido de nominadas que se repartió los principales premios de la temporada. ___ Para más cobertura de los Óscar 2026, visite https://apnews.com/hub/academy-awards. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP