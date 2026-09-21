americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Amnistía acusa al M23 de abusos que serían crímenes de guerra en minas del Congo

DAKAR, Senegal (AP) — Amnistía Internacional acusó a los rebeldes del M23 en el este de República Democrática del Congo de cometer abusos y asesinatos ilegales de mineros mientras traficaban minerales críticos hacia la vecina Ruanda, en lo que, según afirmó, podría equivaler a crímenes de guerra.

ARCHIVO - Rebeldes del M23 se ven con sus armas en Kibumba, en el este de la República Democrática del Congo, el 23 de diciembre de 2022. (AP Foto/Moses Sawasawa, Archivo)
ARCHIVO - Rebeldes del M23 se ven con sus armas en Kibumba, en el este de la República Democrática del Congo, el 23 de diciembre de 2022. (AP Foto/Moses Sawasawa, Archivo) AP

Los rebeldes, respaldados por Ruanda, controlan decenas de minas artesanales en las provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde decenas de miles de mineros excavan en busca de minerales esenciales para gran parte de la electrónica mundial, incluidos los celulares.

Amnistía Internacional señaló en su reporte publicado el lunes que entrevistó a 26 personas para documentar los crímenes presuntamente cometidos entre enero de 2025 y marzo de 2026, en particular en una mina de coltán cerca de Rubaya, en Kivu del Norte, y una mina de oro en Lomera, en Kivu del Sur.

Dieciséis de las personas entrevistadas, entre ellas mineros y civiles, indicaron que los rebeldes del M23 o los guardias de seguridad en las minas controladas por los rebeldes los habían torturado o maltratado, según el informe.

La organización defensora de los derechos humanos afirmó que documentó abusos por parte de los rebeldes que probablemente equivalían a delitos conforme al derecho internacional, incluidos “asesinatos sumarios” —un término utilizado para describir homicidios fuera de cualquier marco legal—, tortura, detención arbitraria, trabajo forzado y saqueo.

El informe detalló los asesinatos de 18 mineros artesanales en las minas de Rubaya y Lomera. Testigos y familiares informaron que 10 fueron golpeados hasta la muerte, a dos les dispararon y seis mineros secuestrados fueron hallados muertos más tarde.

Amnistía Internacional también indicó que encontró pruebas de que el oro era sacado de contrabando desde zonas del este de República Democrática del Congo controladas por el M23 hacia la vecina Ruanda a través de rutas de tráfico ilegal.

Ni el M23 ni las autoridades ruandesas respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Expertos de Naciones Unidas, Estados Unidos y el gobierno de República Democrática del Congo han acusado en el pasado a Ruanda de beneficiarse de los minerales del Congo a cambio de su apoyo a los rebeldes, algo que Ruanda niega.

El este del Congo, la parte rica en minerales de la nación centroafricana, ha sido desgarrado durante décadas por la violencia de las fuerzas gubernamentales y distintos grupos armados, incluido el M23, cuyo reciente resurgimiento ha intensificado el conflicto, agravando una crisis humanitaria ya de por sí aguda.

La mina de Rubaya es un importante yacimiento de extracción de coltán que ha registrado numerosas tragedias, incluido un derrumbe en marzo que mató al menos a 200 personas, y un deslizamiento de tierra en enero, que dejó alrededor de 200 muertos.

La mina de oro de Lomera sufrió un derrumbe el año pasado, que dejó atrapados a numerosos mineros.

El año pasado, el Congo produjo más de la mitad del tantalio mundial —un mineral derivado del coltán que se utiliza en teléfonos inteligentes, entre otros productos—, y la mina de Rubaya aportó cerca del 15% de la producción global, según Amnistía Internacional.

El país también exportó más de 28 toneladas de oro ese año, indicó el grupo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Liexer De La Cruz conduce su triciclo con clientes en Minas, en la provincia cubana de La Habana, el viernes 4 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Un hombre lucha por una nueva vida en Cuba tras ser expulsado de EEUU

Destacados del día

TRUMP LOGRA HISTÓRICO ACUERDO SOBRE GROENLANDIA: logra el control militar permanente para EEUU

TRUMP LOGRA HISTÓRICO ACUERDO SOBRE GROENLANDIA: logra el control militar permanente para EEUU

Cubano es detenido con un machete en Monterrey y lo investigan por violento ataque contra un hombre

Cubano es detenido con un machete en Monterrey y lo investigan por violento ataque contra un hombre

El precandidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, habla durante un debate con Joe Biden organizado por CNN, el jueves 27 de junio de 2024, en Atlanta. (AP Foto/Gerald Herbert)

Trump expulsa a CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca: amenaza con ampliar la prohibición

AEROPUERTO DE LA HABANA CERRARÁ CASI OCHO HORAS: aerolíneas deberán reprogramar vuelos

AEROPUERTO DE LA HABANA CERRARÁ CASI OCHO HORAS: aerolíneas deberán reprogramar vuelos

¡TRUMP RESPONDE A MARÍA ELVIRA! Sin mí no habría sido elegida

¡TRUMP RESPONDE A MARÍA ELVIRA! "Sin mí no habría sido elegida"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter