América y el técnico André Jardine rompen de forma sorpresiva tras 3 años y 6 títulos

Andre Jardine, técnico del América se marcha tras la eliminación ante Pumas en los cuartos de final de la Liga MX, el domingo 10 de mayo de 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

Después de una etapa de tres años en la que ganó seis títulos, entre ellos un inédito tricampeonato de liga, el América y el entrenador brasileño André Jardine pusieron fin a su relación, informó el equipo el miércoles.

Jardine, de 46 años, arribó a las Águilas a dos semanas de iniciar el torneo Apertura 2023 cuando incluso ya estaba haciendo pretemporada con el Atlético de San Luis y ahora se va a pesar de tener contrato firmado hasta junio del 2027.

A través de un comunicado, el América dijo que sostuvo diversas reuniones con Jardine y se acordó de “mutuo acuerdo, dar por concluida la etapa”.

Después de convertirse en el primer equipo en ganar un tricampeonato en México desde que se instauraron los torneos cortos, América perdió en la final del Clausura 2025 ante Toluca y luego cayó eliminado en cuartos de final en los últimos dos torneos.

Con los tres títulos de liga conseguidos bajo el mando de Jardine, América alcanzó 16 y se despegó de su más cercano perseguidor que es Chivas, con 12.

“El club reconoce ampliamente la dedicación, el compromiso y el trabajo desarrollado por André y su equipo de trabajo en la consecución de múltiples éxitos que quedarán marcados en la historia del América, reafirmando su posición como el equipo más ganador de México”, dijo el equipo.

América no dio más detalles sobre cuándo podría anunciar a su siguiente entrenador.

Aunque Jardine será recordado por el tricampeonato y por haber clasificado al equipo a cuatro finales consecutivas, algo que no ocurría en México desde la década de los sesenta, su último año y medio de gestión los resultados no lo acompañaron.

Además de los malos resultados en el torneo local, América naufragó en las últimas dos ediciones de la Copa de Campeones de la CONCACAF, que no gana desde el 2006 y el año pasado perdió ante el LAFC en un playoff para clasificar al primer Mundial de Clubes ampliado.

Jardine condujo a la selección de su país a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y desembarcó en México con la sucursal del Atlético de Madrid para dirigir desde el Apertura 2022 y en el Clausura 2023 alcanzó los cuartos de final antes de firmar con las Águilas.

FUENTE: AP