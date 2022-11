Tras las protestas en Santa Cruz, el Senado de Bolivia aprobó la ley del censo y ahora debe ser promulgada por Luis Arce

El pleno de la Cámara de Senadores analizó el proyecto de ley sobre el censo, que tenía un solo artículo, para lo que se había pedido la “dispensación de trámite” para que la norma no fuera tratada en una comisión.

Los senadores aprobaron por mayoría la dispensación del trámite y empezaron a analizar la ley, aunque algunos considerados del ala del ex presidente Evo Morales, como el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez , se abstuvieron de votar.

“Aquí no hay instrucción absolutamente de nadie, no hay instrucción del presidente Lucho que diga ‘aprueben’ o del hermano Evo que diga ‘no aprueben’, es una postura particular de cada miembro del Movimiento al Socialismo (MAS)”, expresó Rodríguez en el momento de poner en consideración el análisis del proyecto.