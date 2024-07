Presentaron un proyecto para legalizar la eutanasia en Chile

Motivo y razón

“En el proyecto está la fundamentación de por qué yo, que soy un cristiano católico, demócrata cristiano, presento este proyecto de reforma. Esta es una decisión mía exclusivamente, no la he conversado con nadie, nace de mis convicciones, de mi experiencia de ejercer largos años como abogado, después de ser diputado, alcalde y senador, de conocer el sufrimiento de miles de personas que en la hora final de su vida están postrados, con enfermedades, Alzheimer, con el sacrificio de las mujeres, las familias y todo lo que eso significa”, señaló Huenchumilla a El Desconcierto.

Consultado acerca de si su partido estaba de acuerdo con su propuesta, el parlamentario fue tajante: “Yo no le pido autorización al partido para ejercer como senador, como senador me siento libre, en conciencia, para trabajar y votar en una sociedad pluralista como es esta en un tema que sé que es controvertido. Me siento con la madurez, y la solvencia suficiente como para presentar un proyecto de esta naturaleza, por lo tanto no tengo problemas con eso”, indicó.

Huenchumilla subrayó que este “es un tema que nadie se atreve a colocarlo, pero como yo tengo una matriz cristiana y católica, me dediqué a estudiar a un teólogo católico moderno - el suizo Hans Küng -, que tiene una serie de libros que leí, y que fundamenta el proyecto de reforma constitucional, ahí está toda la fundamentación ética, llegué al convencimiento de que tenía que presentar un proyecto partiendo de la base de que nadie tiene por qué aceptar las convicciones mías” .

Finalmente, reveló que desde su partido, sorpresivamente, ha tenido una buena recepción. “Me han llegado comentarios positivos. No hay un Vaticano en la Democracia Cristiana como para que se censure, no existe eso, no le reconozco a nadie esa autoridad y, por lo tanto, como senador voy a actuar conforme a mi conciencia”, remató.

FUENTE: infobae.com