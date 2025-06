María Corina Machado a los periodistas: Los necesitamos más que nunca para conocer la verdad en Venezuela

Embed - Maria Corina Machado on Instagram: "Este Día del Periodista en Venezuela rendimos homenaje a los profesionales de la información que día a día cumplen con su deber, dentro y fuera de nuestro país, a pesar de las amenazas y riesgos que esto representa. A ustedes, defensores de la verdad, nuestro reconocimiento y agradecimiento porque no hay democracia, ni libertad posible donde prevalece la mentira. Por eso, hoy muchos pagan las consecuencias de un régimen que intenta callar lo que sucede en Venezuela. Al menos 15 periodistas siguen en cautiverio por hacer su trabajo y no dejaremos de exigir su libertad plena. Estamos con ustedes, y hoy más que nunca los necesitamos para llegar a cada ciudadano que tiene derecho a conocer la verdad."

