Maduro arremete contra Lele Pons: «¿Qué sabe del CNE? ¿Cuánta plata le ponen por detrás?»

Ante esto, Maduro sentenció, «los artistas no deben determinar la vida de un pueblo».

«Yo le digo al Lele Pons, no subestimes al pueblo de Venezuela, tú no conoces la fuerza espiritual del pueblo de Venezuela, y ustedes podrán compilar desde Miami, pero en Venezuela mandan los venezolanos y las venezolanas, ahora si no fregamos que Lele Pons es el CNE, ¿Qué sabe Lele Pons del CNE?, preguntó Maduro.