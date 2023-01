Hijo del CHAPO fue recapturado tras violenta noche en Culiacán

“No sabemos todavía cómo están los acontecimientos en Sinaloa, hay un operativo que inició en la madrugada y más tarde vamos a informarles sobre eso, no nos adelantemos”, indicó el mandatario nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el político tabasqueño adelantó que Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, informaría al respecto.

“Eso más tarde se informa, para que se tenga la información precisa, no nos adelantemos. Va a informar, seguramente la Secretaría de Seguridad Pública, aquí, aquí, como a las 11 o 12 del día de hoy”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, reconoció que hay enfrentamientos y robo de autos en diferentes puntos de Culiacán, por lo que pidió estar atentos a las comunicaciones que emitan las autoridades.

“Se están presentando despojos de vehículos y bloqueos en diferentes puntos de la ciudad, pedimos a la ciudadanía no salir, estamos actuando en consecuencia, informaremos cuando estemos en condiciones”, indicó el funcionario estatal, en su cuenta de la red social Twitter.

“Ante los eventos que están ocurriendo en Culiacán, pido a las y los ciudadanos conservar la calma y resguardarse en sus hogares. Las autoridades están ejerciendo su tarea y los mantendremos enterados”, tuiteó el gobernador, Rubén Rocha Moya.

“He sido informado por el Secretario de @SEGOB_mx, @adan_augusto, que las Fuerzas Armadas Federales efectúan desde la madrugada este jueves, un operativo en la sindicatura de Jesús María, municipio de Culiacán”, agregó el mandatario estatal.

“Ello ha dado lugar a algunos eventos violentos en la capital y otros lugares del Estado. Será la propia autoridad federal quien informe de los resultados de dicho operativo una vez que concluya […] Reitero a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y resguardarse en tanto no concluyan las acciones”, abundó el gobernador..

Mientras que Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome (cuya cabecera son Los Mochis), reportó, el 5 de enero de 2023, que los hechos se habían concentrado en la Carretera México 15 y confirmó que las acciones comenzaron desde Culiacán.

“Buenos días a toda la sociedad del Municipio de Ahome, informarles que tenemos algunos efectos colaterales de violencia sobre todo en la carretera México 15”, informó el presidente municipal, en un video publicado en Twitter.

“Buenos días población Ahomense, les pedimos por favor resguárdense en sus hogares por el operativo que están realizando las Fuerzas Federales. Hagan extensivo el mensaje a sus familias, seguiremos informando. ¡Ayúdenos a cuidarlos!”, escribió Vargas Landeros.

Con los enfrentamientos en curso, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa anunció que se suspendían todas las actividades docentes y administrativas en el municipio de Culiacán.

Asimismo, a través de las diversas redes sociales comenzaron a circular videos que muestran los enfrentamientos ocurridos durante la madrugada del 5 de enero de 2023, en la capital sinaloense.

En algunas imágenes se observa disparos emitidos desde un helicóptero contra un inmueble, lo que, supuestamente, habría ocurrido en la comunidad de Jesús María, que se localiza en la salida norte de Culiacán.

Los bloqueos se reportan sobre la calzada Heroico Colegio Militar, a un costado del Hospital del ISSSTE, muy cerca de la Novena Zona Militar, en la parte norte, en la salida norte de Espacios Barcelona; así como en el boulevard Arjona, cerca de la Universidad de Occidente; y otro cerca del Sauz, en los Huizaches, donde se ubican instalaciones militares. También trascendió el cierre del Aeropuerto de Culiacán.

“Sinaloa: Informes de disparos en múltiples lugares del estado, incluidos Culiacán, Los Mochis y Guasave. Monitorea las noticias locales. El Consulado de los Estados Unidos recuerda a los ciudadanos estadounidenses que travel.state.gov clasifica a Sinaloa como nivel 4 no viajar”, escribió la Embajada de EE.UU. en México, en su cuenta de la red social Twitter.

AMLO ASEGURA TENER ‘CONCIENCIA TRANQUILA’ TRAS ORDENAR LIBERAR A OVIDIO GUZMÁN EN ‘CULIACANAZO’

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, el 26 de octubre de 2022, tener la conciencia tranquila ante el “Culiacanazo”, como se le conoce al fallido operativo militar realizado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre de 2019, cuando se llevó a cabo la detención de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón” -hijo del capo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”-, pero 4 horas y 15 minutos después fue liberado por órdenes del titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Había un grupo haciendo una investigación para detener a esta persona y deciden aprehenderlo al mediodía en su casa. Hay una reacción del grupo de la delincuencia [Cártel de Sinaloa] y empiezan a movilizarse con armas de alto poder, empiezan a agredir a unidades habitacionales de militares, secuestran a militares y se colocan en lugares estratégicos en Culiacán”, comentó el mandatario nacional.

“Hubo una situación muy delicada, en donde iba a haber una confrontación en plena ciudad, la que iba a, posiblemente, causar la muerte de cientos de personas. Entonces, cuando me informan sobre cómo están las cosas, pienso en la vida de las personas, de la gente y doy la instrucción de que lo liberen para evitar una masacre y también una afectación a población inocente. Yo no sé qué hubiese hecho otro gobernante, pero tengo mi conciencia tranquila”, insistió el político tabasqueño.

El titular del Poder Ejecutivo Federal recordó que, ante el “Culiacanazo”, Alfonso Durazo Montaño, Luis Crescencio Sandoval González y José Rafael Ojeda Durán, titulares las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (SEDENA), y de Marina (SEMAR), se dedicaron de lleno a resolver dicha situación y que incluso no participaron en la reunión de Seguridad que se realizó al otro día, en Oaxaca.

Por otra parte, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional buscó limpiar su imagen pública tras el “Culiacanazo”, tal como lo reveló un “grupo internacional de hackers”, autodenominados Guacamaya, que obtuvieron al menos 6 terabytes de información confidencial, a través de correos electrónicos (que incluye textos, archivos adjuntos, cartas, videos), alojados en servidores la SEDENA mexicana, que datan desde el año del 2016 hasta septiembre del 2022.

Si bien justificó dicha medida por parte de la institución, el político tabasqueño también minimizó el impacto del hackeo en la opinión pública, e insistió en que “no es tan relevante, tan esa así que la gran nota era que estaba yo enfermo”. Ante ello, retomó la encuesta realizada por la empresa Enkoll, respecto que el 71 por ciento de la población dijo desconocer dicha polémica, pese a su exposición mediática.

“Pues sí, pero eso lo tiene que hacer cualquier institución y más en un proceso de transformación. Nosotros tenemos que tener cada vez mejor imagen pública porque la autoridad se adquiere con rectitud”, dijo el mandatario nacional, al ser cuestionado respecto a los reportes de la SEDENA tras el fallido operativo para capturar a “El Ratón”.

El presidente también fue cuestionado respecto a la vulnerabilidad de los sistemas informáticos de la SEDENA, respondiendo que “sí hay que proteger alguna información por cuestiones de seguridad. Lo que tiene que ver con el narcotráfico, la seguridad nacional. Pero lo mejor es hacer de la vida pública cada vez más pública, no ocultar nada”.

“CULIACANAZO” DURÓ 4 HORAS Y 15 MINUTOS, SEGÚN DOCUMENTOS HACKEADOS A SEDENA; “CHAPITOS” DOBLARON A AMLO

Un “grupo internacional de hackers”, autodenominados Guacamaya, obtuvieron al menos 6 terabytes de información confidencial, a través de correos electrónicos (que incluye textos, archivos adjuntos, cartas, videos), alojados en servidores la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mexicana, que datan desde el año del 2016 hasta septiembre del 2022.

La información fue compartida por los denominados “hacktivistas” al medio digital Latinus, que la dio a conocer la noche del 29 de septiembre del 2022, a través del programa semanal que conduce el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, quien calificó como “la más grave vulneración a la ciberseguridad del Gobierno de México en su historia”.

Entre la información -que fue testada en algunas partes por Latinus-, destacan correos electrónicos en los cuales la SEDENA puso como ejemplo a elementos de la Guardia Nacional, para que redacten informes como que el que hicieron del fallido operativo militar realizado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre de 2019, en el que a “Los Chapitos” les bastaron 4 horas con 15 minutos para “doblar” al Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En dicho resumen, citado por Latinus, el Ejército establece que a las 15:15 horas de ese mismo día, se llevó a cabo la detención de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón” -hijo del capo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”-, cumplimentando una orden de aprehensión, girada el 2 de abril del 2018, por la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, D.C., “por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de acopio y tráfico de armas, secuestro, cobro de piso y delitos contra la salud”.

Según el mismo informe, luego de 2 minutos después, a las 15:17 horas del 17 de octubre del 2022, “los efectivos de seguridad invitan a Ovidio Guzmán López a persuadir a sus hermanos de cesar su ‘actitud hostil’ de los integrantes de las células; el líder del Cártel de Sinaloa estableció comunicación directa con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, conminándolo a ordenar el cese de las agresiones, pero su hermano respondió con una negativa y lanzó amenazas en contra del personal militar y sus familias”.

“A las 19:30 horas, se recibe la orden por parte del C. Presidente de la República del cese del operativo para detener a Ovidio Guzmán López, al tomar la decisión con personal del Gabinete de Seguridad, con el fin de que cesen los desmanes, y las Fuerzas Operativas se replieguen, después de los hechos que se suscitaron en Culiacán, Sinaloa, por el operativo en contra de Ovidio Guzmán”, indica el mismo informe de la SEDENA, dirigido a su titular, Luis Cresencio Sandoval González.

Aunado a lo anterior, Loret de Mola Álvarez citó documentos internos de las Fuerzas Armadas, en la que destaca que hubo al menos 9 personas muertas, contradiciendo a la versión pública oficial, que había indicado que sólo eran 8 fallecidos, todos encontrados en vehículos calcinados, que pertenecían a particulares, así como a la Guardia Nacional y a la Policía Municipal de Culiacán.

EU PARTICIPÓ EN OPERATIVO PARA DETENER A OVIDIO GUZMÁN, AFIRMA EX FISCAL DE TRUMP

William Pelham Barr, ex fiscal general de los Estados Unidos, insinuó que autoridades estadounidenses participaron en el operativo para detener a Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón” -hijo del capo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”-, en el fallido operativo militar realizado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre del 2019.

“Cuando intentamos arrestar al hijo del ‘Chapo’, llegaron 700 tropas paramilitares, con metralletas calibre 50 montadas en las cajas de las camionetas, y el Ejército [mexicano] se retiró”, dijo Barr en entrevista con Jesse Watters, en la cadena Fox News.

Durante la entrevista, en la que hablaron sobre su libro ‘One Damn Thing After Another’ (‘Una maldita cosa después de otra’), el ex fiscal general de EE.UU. mencionó la estrategia de “abrazos, no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador y consideró que el Gobierno de México “ha perdido el control del país, en mi opinión”.

“Los cárteles tienen decenas de miles de millones de dólares a su disposición. Pueden corromper a quien quieran allá abajo, y tienen ejércitos, literalmente ejércitos que son cada vez más paramilitares, vestidos como militares y vehículos blindados“, comentó Barr.

Por otra parte, Barr manifestó su preocupación de que “llegue el momento en que el Gobierno de México comparta su soberanía con los cárteles […] Nosotros no tenemos control sobre ese territorio, considerando que ya perdimos el control de las fronteras”.

Barr, de 71 años de edad, fungió como fiscal general de los Estados Unidos, del 14 de febrero de 2019 al 23 de diciembre del 2020, durante el mandato del presidente Donald Trump. Antes, tuvo el mismo cargo durante la Administración de George H. W. Bush, del 26 de noviembre de 1991 al 20 de enero de 1993.

SI NO HUBIERA LIBERADO A OVIDIO, HIJO DE ‘EL CHAPO’, HABRÍAN MUERTO 200 INOCENTES, ASEGURA AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, el 30 de julio del 2021, que si no hubiera liberado al presunto narcotraficante Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, en el fallido operativo militar realizado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre de 2019, habrían muerto al menos 200 inocentes.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en la capital sinaloense, el mandatario volvió a defender su decisión de liberar al hijo del capo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, al justificar que su intención fue la de evitar más violencia.

“Nos criticaron mucho cuando decidimos dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera aquí en Culiacán, yo tomé la decisión, porque no quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia y esto no se entiende”, apuntó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Además, el político tabasqueño reclamó que en gobiernos anteriores buscaban solucionar todo con la violencia y aseguró que tiene su conciencia tranquila con dicha decisión, ya que con la misma evitó que murieran al menos 200 personas “inocentes”.

“Los autoritarios fascistoides quisieran resolver todo con el uso de la violencia, pues tengo mi conciencia tranquila porque cuando pedí el informe de lo que podría haber sucedido, iban a perder la vida más de 200 inocentes, según la estimación que se hizo”, reveló López Obrador.

YO ORDENÉ QUE SE DEJARÁ EN LIBERTAD A OVIDIO GUZMÁN: AMLO

El 19 de junio del 2020, el presidente López Obrador aseveró que fue él quien ordenó liberar al presunto narcotraficante Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, en el fallido operativo militar realizado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre de 2019.

“Cuando se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa”, afirmó el mandatario nacional sobre la liberación del hijo del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”.

“Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a ese presunto delincuente”, declaró el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en Cuernavaca, Morelos.

Además, el político tabasqueño recordó que, dos días después de la liberación de Guzmán López, habló con el entonces mandatario estadounidense Donald Trump, quien le ofreció apoyo de agentes para enviarlos a México.

AUTORIDADES MEXICANAS NO TIENEN NINGUNA ACUSACIÓN PENAL CONTRA “EL RATÓN”

El 7 de febrero del 2020, Alfonso Durazo Montaño, entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que las autoridades mexicanas no tenían ninguna acusación penal en contra de alias “El Ratón”, y solo está pendiente de cumplimentarse una solicitud de detención con fines de extradición que formuló el Gobierno de Estados Unidos.

El entonces funcionario federal informó esto en una entrevista con medios nacionales, realizada al concluir la firma de un convenio entre la Comisión Nacional Antisecuestro (CONASE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para fortalecer las acciones de combate a las organizaciones dedicadas al secuestro.

Durazo Montaño explicó que a diferencia del fallido operativo para detener al hijo de “El Chapo” -que se realizó el 17 de octubre del 2019 y que derivó en diversos hechos de violencia en Culiacán, Sinaloa-, se tenía “que consolidar la parte judicial del caso”.

El entonces titular de la SSPC Federal expuso que la judicialización de dicho caso serviría para evitar situaciones como la acontecida en Guanajuato, donde un juez federal dejó en libertad a Karina “N”, esposa de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro” -líder del Cártel de Santa Rosa de Lima-, quien fue dejada en libertad por presuntas violaciones al debido proceso durante su detención.

AMLO PIDE A SEDENA QUE REVELE VIDEO DONDE SE VE MOMENTO EN QUE SE LIBERÓ A “EL RATÓN”

El 22 de enero del 2020, el presidente López Obrador informó que solicitaría a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el resultado de la indagatoria que abrió la Fiscalía Militar, para determinar si hubo indisciplina durante el fallido operativo llevado el 17 de octubre del 2019, en Culiacán, Sinaloa, mismo donde fue detenido Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional señaló, además, que solicitaría a la SEDENA que se revise si contaba o no con el video donde se observe el momento en que se liberó al hijo del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

“Si la tiene, que se las entregue”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal a una reportera del medio digital 24 Horas, el cual publicó ese mismo día, que tras una solicitud de información, la SEDENA afirmó no contar con prueba multimedia del momento en que las Fuerzas Armadas liberaron a Guzmán López.

“Se solicita copia del video del momento en que las Fuerzas Armadas se retiraron del fraccionamiento de Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa, cuando recibieron la orden del gabinete de seguridad de finalizar el operativo contra Ovidio Guzmán el 17 de octubre de 2019”, fue la petición de 24 Horas a la SEDENA.

“De conformidad en los preceptos legales citados en los considerandos de la presente resolución, declara formalmente la inexistencia de la información requerida en la solicitud antes descrita, razón por la cual se emite la presente resolución”, indicó la SEDENA en respuesta a la solicitud del medio digital, para la que incluso solicitó prórroga.

SEDENA PRESENTA CRONOLOGÍA Y VIDEO DEL MOMENTO EN QUE FUE DETENIDO “EL RATÓN”

En otra conferencia de prensa matutina, realizada el 30 de octubre del 2019, el titular de la SEDENA, Luis Cresencio Sandoval González, exhibió la cronología y un video del momento en que alias “El Ratón” fue detenido en su domicilio, e informó que la Fiscalía Militar abriría una indagatoria para conocer si los partícipes del operativo infringieron la disciplina militar.

La liberación de Guzmán López se dio a las 15:17 horas del 17 de octubre del 2019 y se mostró la imagen del presunto narcotraficante durante poco más de tres minutos. En ese lapso se alcanzan a observar siete elementos de las Fuerzas Armadas con una cámara GoPro colocada en el casco.

Sin embargo, el video mostrado por el titular de la SEDENA sólo presentó el ángulo de uno de los elementos. El general Sandoval González también mostró otra grabación en donde se observó a seis elementos de las Fuerzas Armadas a las afueras del fraccionamiento en donde el hijo de “El Chapo” fue capturado, y en algunas tomas también se alcanza a distinguir la cámara en el casco.

En la citada conferencia del 30 de octubre del 2019, también se cuestionó al titular de la SEDENA el porqué no se tenía un video del momento de la liberación; sin embargo, el general Sandoval González sólo especificó la hora en que fue liberado el hijo del capo sinaloense.

“Ya paren todo oiga, ya paren todo, ya me entregué, ya paren todo por favor, ya paren todo, ya tranquilos, ya ni modo, ya dígales que se retiren, pero ya dígales pues, ya no quiero pedos, ya, ya no quiero que, que, haya desmadres”, le dijo por teléfono a sus hermanos, alias “El Ratón”, el 17 de octubre del 2019.

Durante la llamada telefónica con su hermano Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, éste le estableció que no cesaría las acciones e incluso lanzó amenazas contra militares. El titular de la SEDENA destacó que a las 19:49 horas “se ordenó el retiro de las tropas del lugar en donde se encontraban”, por lo que Guzmán López fue liberado a las 19:17 horas.

“En el área del objetivo se actuó con apego a derecho, toda vez que el personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa retuvieron transitoriamente al presunto delincuente al salir de su domicilio. Sin embargo, nunca estuvo a disposición de alguna autoridad judicial o ministerial”, dijo el titular de SEDENA, durante la relatoría de los hechos.

“La falta de orden de cateo se tradujo en la decisión de retirar las fuerzas sin el presunto delincuente y sin culminar obviamente el proceso de detención”, abundó el general Sandoval González, quien resaltó que la falla el operativo se designó un equipo multidisciplinario de la Fiscalía Militar para que determinara si se infringió o no la disciplina militar.

SEDENA RESERVA LA INFORMACIÓN DE LO SUCEDIDO EN EL OPERATIVO DE CULIACÁN

Por otra parte, se conoció que la SEDENA reservó la información de lo sucedido en el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, llevado a cabo el 17 de octubre del 2019, para evitar así que grupos de la delincuencia organizada emulen lo sucedido en la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”.

Según el diario de circulación nacional Milenio, que realizó una solicitud de información, el Estado Mayor de la Defensa Nacional se reservó la información, toda vez que se demostró la “presencia real” del Cártel de Sinaloa, así como su capacidad de organización y de fuego, lo que “presionó al Gobierno Federal para cesar las acciones que realizaban en su contra”.

La SEDENA agregó que dicha información podría provocar que grupos de la delincuencia organizada estimaran el número de efectivos, así como las capacidades del Ejército, con lo que podrían emular los hechos ocurridos en Culiacán del 17 de octubre del 2019, para la captura del hijo del ex líder del Cártel de Sinaloa.

“Al difundirse la información solicitada, integrantes de la delincuencia organizada que operan en todo el país estarían en condiciones de estimar nuestros efectivos y capacidades para tratar de emular los actos suscitados en Culiacán, en las distintas entidades del país en las que tienen presencia, con la finalidad de obligar al Ejército mexicano a emplear y desgastar a los efectivos militares, provocando el descuido de las áreas prioritarias del país y el cumplimiento de las misiones generales del Ejército”, detalló la Sedena.

La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que divulgar los partes informativos “puede comprometer la seguridad nacional y la seguridad pública, restando la efectividad de las actividades que se realizan contra la delincuencia organizada para coadyuvar con el Gobierno Federal en la pacificación del país”.

ORDEN DE CAPTURA Y EXTRADICIÓN DE OVIDIO GUZMÁN SIGUEN VIGENTES, AFIRMA AMLO

El 31 de octubre del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la orden de captura y de extradición en contra de Guzmán López, seguían vigentes. En conferencia de prensa matutina apuntó que se “tiene que continuar todo lo que está en curso, no se cancela nada”.

Por su parte, Luis Crescencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), detalló que fue el 13 de septiembre del 2019, que el Gobierno de EE.UU. solicitó a México la orden de detención provisional con fines de extradición contra “El Ratón”, misma que fue requerida por la Fiscalía General de la República (FGR), y concedida por un juez el día 25 de ese mismo mes y año.

El 4 de diciembre del 2019, Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que entre 330 cuentas bloqueadas una semana antes, y relacionadas con el Cártel de Sinaloa, se encuentra una perteneciente a Ovidio Guzmán López.

OPERATIVO EN CULIACÁN, “VERDADERA PRUEBA DE FUEGO” PARA LA POLÍTICA DE SEGURIDAD, SEÑALA AMLO

Después, el 1 de diciembre del 2019, desde la Plaza de la Constitución del Zócalo de la Ciudad de México, ante alrededor de 100 mil personas, congregadas para conmemorar un año del Gobierno del político tabasqueño, el mandatario nacional indicó que lo sucedido en Culiacán fue una “verdadera prueba de fuego”, en la que delincuencia salió a la calle con armas de grueso calibre, “se vivió un alto riesgo”.

“Se prefirió detener el operativo y liberar al implicado, para evitar una masacre, en la que habrían perdido la vida centenares de personas, la mayoría civiles, gente inocente, según el cálculo que hizo en su momento, el alto mando de las Fuerzas Armadas”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Podrán decir nuestros adversarios, que mostramos debilidad, pero nada vale más que la vida de las personas. La argumentación de esta nueva estrategia está contenida en el Plan [Nacional] de Desarrollo”, abundó el político tabasqueño.

CULIACÁN, “LA GUERRA MÁS BREVE DE LA HISTORIA”, UNO DE LOS 5 MOMENTOS MÁS DIFÍCILES PARA AMLO

El 27 de noviembre del 2019, el presidente Andrés Manuel López enlistó los cinco momentos más difíciles que ha vivido durante el primer año de lo que el mandatario nacional denomina la Cuarta Transformación de México.

Entre ellos la explosión por una toma clandestina de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo; la amenaza del Gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles; la “guerra” de Culiacán, en Sinaloa; la masacre de la familia LeBarón; y las críticas por conceder asilo político a Evo Morales Ayma.

“Vamos bien, no hemos tenido problemas graves. En la política se requiere virtud y fortuna, la suerte tiene que ver con la política en un año hemos pasado por momentos difíciles, pero no muchos, cinco”, dijo el presidente desde Palacio Nacional.

El “más doloroso”, porque “costó muchas vidas”, fue la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, en la que murieron 137 personas, debido a la explosión de un gasoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) que transportaba combustible, presuntamente manipulado por los llamados “huachicoleros”.

“El más doloroso, el que más me pegó en lo íntimo, fue lo de la explosión en Hidalgo en donde perdieron la vida 137 personas, eso fue lo más lamentable”, según dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal en su conferencia de prensa matutina.

“Luego podríamos decir que tuvimos los aranceles, esa crisis, la amenaza unilateral de imponer aranceles a las mercancías mexicanas que también fue un momento delicado, afortunadamente salimos adelante, salimos bien, cumplimos con los compromisos que hicimos y se alejó esa amenaza y eso ayudó mucho a la estabilidad económica del país”, señaló el político tabasqueño.

El tercer momento complicado para López Obrador fue el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, donde se detuvo y luego se liberó a Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, hijo del capo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, el 17 de octubre del 2019.

“Otro momento difícil fue la guerra que se desató en Sinaloa, una guerra breve, yo creo que es la guerra más breve en la historia, una guerra de cuatro horas, fue también complicado porque tomamos decisiones en circunstancias difíciles, pero consideramos que fue lo adecuado, que se actuó bien”, indicó.

Como cuarto momento, el presidente recordó el ataque contra miembros de la familia Lebarón, en el municipio de Bavispe, en los límites de Sonora y Chihuahua, que dejó nueve personas muertas. “La pérdida de la vida de tres mujeres y seis niños, eso fue muy fuerte y estamos actuando para esclarecer los hechos para que haya justicia. estamos trabajando en eso”, señaló.

El quinto episodio que según el mandatario nacional ha sido complicado en su administración, fue el haber dado asilo político a Evo Morales Ayma, ex presidente de Bolivia, quien fue obligado a renunciar a su cargo -cuando buscaba su reelección, tras 14 años en el poder, “por sugerencias del ejército y policía de su país”.

DELINCUENTES OFRECIERON DROGA A MILITARES EN CULIACÁN, ASEGURA AMLO

El 7 de noviembre del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los delincuentes que participan en los enfrentamientos armados o en los ataques y emboscadas, por lo general, están drogados.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional puso como ejemplo el caso de Culiacán, Sinaloa, de que “quienes estaban atacando a ciudadanos y enfrentando a los militares, estaban drogados, enajenados y ofreciendo drogas incluso a los soldados”.

El titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que en su Gobierno, los criminales que cometan un delito serán castigados, además de que no habrá complicidad entre autoridades y delincuencia, ya que, dijo, “nosotros no tenemos precio, nuestra dignidad no tiene precio”.

FUENTE: zeta