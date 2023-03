El silencio de ultratumba que guardan Tareck El Aissami y el régimen

Tanto el régimen como el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami no se han mencionado, ni han publicado algún tipo de señalamiento.

Treinta y dos personas están incursas en los delitos en el caso de Pdvsa. No obstante, el que fungía como la principal figura de Pdvsa en condición de ministro de la cartera no aparece por ningún lado. Hasta este 25 de marzo, está exento de toda acusación, al menos de manera pública y oficial.

Sobre Tareck El Aissami no existe ninguna imputación, y aparentemente no ha sido mencionado o relacionado con algunos de los actores detenidos que confesaron su participación o vinculación con el desfalco a Pdvsa. Al no estar mencionado, parece indicar que tampoco es objeto de investigación.