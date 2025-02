Edmundo González se reúne con el fiscal de la CPI, Karim Khan

En su mensaje, González expresó: "Me he reunido con el Fiscal @KarimKhanQC y le he manifestado que somos respetuosos de los procesos de investigación que avanza la Corte Penal Internacional y que, como parte interesada y preocupada, en representación de los venezolanos, puedo decir que ha sido una reunión de la que salí muy satisfecho". Estas declaraciones subrayan la disposición del próximo gobierno venezolano a colaborar con los organismos internacionales en la búsqueda de justicia y esclarecimiento de los hechos investigados.