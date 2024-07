Edmundo González, inesperado candidato opositor que domina las encuestas y pretende sacar a Maduro del poder en Venezuela

ARCHIVO - El candidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González en un acto político en Caracas, Venezuela, el 13 de junio de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Un seguidor con una pancarta con la imagen de la líder de la oposición María Corina Machado y del candidato presidencial Edmundo González, en un acto de campaña en Maracaibo, Venezuela, el 2 de mayo de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El candidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado saluda a sus seguidores en un acto político en Barinas, Venezuela, el 6 de julio de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre con un cartel que recrea la cara de la líder opositora María Corina Machado y del candidato presidencial Edmundo González en el acto de cierre de campaña en Caracas, Venezuela, el jueves 25 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El candidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González, acompañado de sus esposa Mercedes, saluda a sus simpatizantes en un acto político en Barinas, Venezuela, el 6 de julio de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El candidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado subidos a un camión con el que avanzan entre la multitud en un acto político en Barinas, Venezuela, el 6 de julio de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Seguidores del candidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González con un cartel de apoyo en el lanzamiento de la campaña política para las elecciones próximas en La Victoria, Venezuela, el 18 de mayo de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved