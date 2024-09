Avión venezolano que aterrizó en Cúcuta llevaba a escolta personal de Maduro

Me dicen que sí, que el presidente Gustavo Petro va con la intención de arreglar la relación . ¿Pedirá disculpas por haber llamado "negro conservador" al presidente de la Corte Suprema de Justicia? Pues, veremos, ya que el presidente no es conocido por pedir disculpas fácilmente.

A propósito de las cortes, ¿La llamó un magistrado de la Corte Constitucional?

Sí, me llamó para aclarar que él no ha seleccionado la tutela de Amparo Cerón, quien fue retirada de la terna para la Fiscalía. Estamos investigando si otro magistrado lo hizo. Llama la atención que, hoy, sale la noticia de que la Fiscalía ha determinado que los teléfonos de los magistrados no han sido interceptados.