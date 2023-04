Alberto Fernández dijo que los venezolanos emigran "porque no se puede vivir en su patria"

“Tenemos en Argentina medio millón de venezolanos exiliados porque no se puede vivir en su patria”, dijo Fernández este domingo durante la emisión del podcast “El método Rebord”, del conductor Tomás Rebord. Si bien la cifra no es exacta -son alrededor de 200 mil los venezolanos que abandonaron su nación para instalar en Argentina-, el punto podría provocar malestar en el Palacio de Miraflores, desde donde suelen responder al primer magistrado de la Casa Rosada.

Fernández también dijo que fue él quien le pidió al presidente norteamericano Joe Biden cambiar la actitud ante América Latina y levantar los “bloqueos” que según él pesan sobre Cuba y Venezuela. En honor a la verdad, no existe bloqueo alguno sobre ninguno de los dos países, sino sanciones y embargos en algunos productos.

“¿Quién fue a la Cumbre de las Américas y le dijo a Biden?: ‘Por favor, cambien la actitud con América del Sur y con América Latina porque ustedes no están portándose bien con América Latina. Paren los bloqueos con Cuba y Venezuela’. ¿Quién hizo eso? Alberto Fernández. ¿Quién se sentó con (Emmanuel) Macron para encontrar un camino de solución para los venezolanos cuando todos acá recomendaba que no hable de Venezuela y que deje a los venezolanos olvidados en el mundo cuando en verdad tenemos en la Argentina medio millón de venezolanos exiliados porque no se puede vivir en su patria?”, dijo el argentino.