América golea a domicilio 5-2 al Atlas y se afianza en el liderato de la Liga MX

El delantero Miguel Borja abrió el marcador a los 26 minutos con un certero remate desde el corazón del área a pase de Brian Rodríguez.

Erik Sánchez amplió a los 28 en una incursión al área que resolvió con un disparo que se coló a las redes cerca del poste a media altura.

Brian Rodríguez hizo más amplia la goleada a los 58, después de consumar un veloz contragolpe por el centro del campo, en el que condujo el balón a toda velocidad hasta llegar al área. Batió al arquero Camilo Vargas con un remate rasante a un lado.

Alejandro Zendejas puso el 4-0 a los 63, tras robar el balón en una salida rojinegra y definir magistralmente a media altura ante un indefenso Vargas. Kevin Álvarez selló la goleada con un disparo cruzado rasante que entró junto al poste a los 79.

Luis Esteves descontó por los locales por la vía del penal, señalado tras la intervención del VAR por una mano de Santiago Bueno; Ryan Mmaee anotó el segundo de los Zorros a los 78 con un disparo desde fuera del área.

El conjunto azulcrema hilvanó cinco jornadas sin conocer la derrota (tres victorias y dos empates) para consolidarse en la cima con 27 unidades.

Por su parte, los rojinegros vieron interrumpida su racha de cinco partidos invictos y se estancaron en la quinta posición con 21 puntos.

Con esta actuación, América confirmó su estatus como la mejor ofensiva del campeonato al llegar a 32 goles en 12 partidos disputados y marcar cinco anotaciones por segundo juego consecutivo. Cabe destacar que los azulcremas aún tienen un duelo pendiente ante Xolos de Tijuana.

Borja volvió a la alineación después de purgar un encuentro de suspensión por una tarjeta roja y mantuvo su aura goleadora al llegar a cinco tantos en el campeonato.

Más tarde concluirá la jornada 13 con los encuentros Pachuca vs. Cruz Azul y Santos vs. Pumas.

Monterrey golea en casa a Puebla

Diego Rossi, Hugo Cuypers, Lucas Ocampos y Roberto de la Rosa hicieron las dianas con las que los Rayados golearon en casa 4-1 al Puebla, por el que descontó Facundo Almada.

El triunfo deja a los regios en zona de liguilla, ubicados en la séptima posición con 20 unidades, mientras que el equipo de “La Franja” cayó al decimotercer puesto con 16 puntos.

Toluca, alcanzado por Xolos

Los Diablos Rojos dejaron ir la ventaja que habían conseguido tras remontar y terminaron igualando 2-2 con los Xolos de Tijuana.

Federico Viñas, a los 61, y Helinho, a los 65, marcaron los tantos escarlatas.

Elías Manoel, a los 38, y Jonathan Padilla, a los 75, hicieron los goles visitantes.

A Toluca se le escapó la oportunidad de ascender al subliderato al quedarse con 22 unidades en el tercer lugar; por su parte, Tijuana marcha noveno con 17.

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FUENTE: AP