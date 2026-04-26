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Amen Thompson impulsa paliza 115-96 de Rockets para evitar eliminación ante Lakers

HOUSTON (AP) — Amen Thompson anotó 23 puntos, Tari Eason sumó 20 y los Rockets de Houston evitaron la eliminación con una paliza de 115-96 sobre los Lakers de Los Ángeles en el cuarto juego de la serie de playoffs de la Conferencia Oeste el domingo por la noche.

Amen Thompson (1), de los Rockets de Houston, busca alcanzar el balón frente a Rui Hachimura, izquierda, de los Lakers de Los Ángeles, durante la primera mitad del cuarto juego de la serie de primera ronda de los playoffs del baloncesto de la NBA, el domingo 26 de abril de 2026, en Houston. (AP Foto/Karen Warren)
Amen Thompson (1), de los Rockets de Houston, busca alcanzar el balón frente a Rui Hachimura, izquierda, de los Lakers de Los Ángeles, durante la primera mitad del cuarto juego de la serie de primera ronda de los playoffs del baloncesto de la NBA, el domingo 26 de abril de 2026, en Houston. (AP Foto/Karen Warren) AP

El quinto encuentro será el miércoles por la noche en Los Ángeles.

Los Rockets lograron su primera victoria en la serie después de caer en un hoyo de 0-3, pese a no contar con Kevin Durant por tercer partido, gracias a un ataque equlibrado. Durant se perdió un segundo juego consecutivo por un esguince en el tobillo izquierdo, después de ausentarse del primer juego por una contusión en la rodilla derecha.

Toda la alineación titular de Houston anotó al menos 16 puntos, Alperen Sengun aportó 19, Reed Sheppard 17 y Jabari Smith Jr. 16.

Los Lakers fueron encabezados por Deandre Ayton, quien registró 19 unidades y 10 rebotes antes de ser expulsado cuando faltaban alrededor de 5½ minutos del tercer cuarto por una falta flagrante dos tras golpear la cabeza de Sengun. Su producción no estuvo ni cerca de ser suficiente para que los Lakers cerraran la serie en una noche en la que LeBron James no tuvo su mejor partido.

James terminó con 10 puntos al acertar dos de nueve tiros, además de nueve asistencias y ocho pérdidas, antes de sentarse cuando faltaban alrededor de 7½ minutos, luego de anotar 19, 28 y 29 puntos en los primeros tres juegos. Pero no fue el único Laker que tuvo dificultades. Los Ángeles encestó apenas cinco triples, después de combinar 35 en los primeros tres partidos.

James se fue de 0 de 3 desde larga distancia, Marcus Smart falló sus dos intentos y Luke Kennard terminó de cero de tres.

Houston se vio bien desde el inicio en este encuentro, después de desperdiciar una ventaja de seis puntos en los últimos 26 segundos del tiempo reglamentario en una devastadora derrota 112-108 en tiempo extra el viernes por la noche.

Los Rockets se fueron al descanso con ventaja de nueve y abrieron el tercer cuarto con una racha de 12-4 para ponerse 68-51 cuando faltaban alrededor de 8½ minutos en el periodo.

Sheppard encestó dos triples en ese tramo y Thompson añadió cuatro puntos.

Los Rockets llegaron a liderar por 19 más adelante en el cuarto y luego cerraron el periodo con una racha de 9-3 para ampliar la ventaja a 90-65 al entrar al último cuarto.

Houston ganaba por 23 con alrededor de 7½ minutos por jugar cuando el entrenador JJ Redick vació la banca de los Lakers.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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